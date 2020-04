Rapport Backstage – AEW a un autre “plan de sauvegarde” en place s’ils en ont besoin, les plans de la WWE?

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, presque tous les États américains ont désormais émis des ordres de «rester à la maison». Cela comprend la Floride, la Géorgie et le Connecticut. Hier, AEW a enregistré sa télévision au gymnase One Fall Power Factory de Cody Rhodes et QT Marshall à Norcross, en Géorgie. Mercredi, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a émis un ordre de 30 jours “rester à la maison” qui a commencé à minuit.

Selon des sources, AEW a enregistré hier un tas de matchs qui se dérouleront les 8 et 15 avril sur Dynamite. Comme les cas de coronavirus continuent d’augmenter, il est plus que possible que ces ordonnances de «séjour à domicile» soient prolongées. Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, AEW aurait un autre «plan de sauvegarde» en place si elle devait l’utiliser.

En ce qui concerne la WWE, la Floride (où se trouvent le WWE Performance Center et le FSU) et le Connecticut (où se trouve le siège de la WWE) sont toutes deux sous les ordres de «rester à la maison» et leur télévision n’a été enregistrée que la semaine prochaine. Diffusion NXT. Il reste à voir ce qu’ils prévoient de faire lors de l’émission SmackDown de vendredi soir et des émissions au-delà.