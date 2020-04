Rapport Backstage – Triple H / NJPW de Brodie Lee, y a-t-il des discussions entre WWE / NJPW?

Lors d’une récente interview sur «Talk is Jericho», Brodie Lee a affirmé que Triple H avait proposé de le faire entrer au NJPW s’il restait à la WWE. Lee a affirmé que Triple H l’avait appelé personnellement et lui avait demandé ce qu’il faudrait pour le faire signer de nouveau avec la WWE. Lee a dit qu’il voulait travailler pour New Japan Pro Wrestling et il affirme que Triple H a déclaré qu’ils pourraient être en mesure de l’organiser.

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, Triple H a appelé Lee une semaine après avoir demandé sa libération à la WWE et bien qu’il n’ait jamais spécifiquement dit qu’il pourrait aider Lee à entrer dans NJPW, il a dit qu’il pourrait être en mesure de «laisser» cela se produire. . À la fin, Lee a quitté la WWE et a plutôt signé avec AEW.

Pour l’instant, il n’y a eu aucune discussion entre NJPW et la WWE sur le partage des talents.