Rapport – Brock Lesnar et Matt Riddle impliqués dans une altercation dans les coulisses avant le Royal Rumble

Brock Lesnar et Matt Riddle sont entrés dans une altercation verbale dans les coulisses avant Royal Rumble, selon Pro Wrestling Sheet.

À l’heure actuelle, les détails concernant l’incident sont limités. Cependant, il a été déclaré que Lesnar et Jedusor se sont croisés en marchant dans les coulisses et une rencontre tendue s’est ensuivie. Une source dit que Brock a vu Matt et voulait qu’il sache la réalité de la situation entre eux.

Connexes: Matt Riddle sur la retraite de Brock Lesnar

Connexes: Matt Riddle à Brock Lesnar – “Je vous verrai à WrestleMania 36!”

Selon les témoignages, la rencontre était réelle et pas quelque chose pour le spectacle. Des sources ont déclaré que l’altercation n’était pas physique entre les deux.

Le personnel ici à eWN fournira des mises à jour si plus d’informations deviennent disponibles.