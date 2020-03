La dernière vidéo du rapport de blessure NXT est disponible. Vous pouvez regarder ci-dessous pour voir les mises à jour sur Dakota Kai, Tegan Nox et Roderick Strong.

Dakota Kai et Tegan Nox auraient tous deux souffert d’ecchymoses et de contusions, tandis que Roderick Strong a subi des lacérations au bras et au dos.