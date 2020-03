Rapport de rupture – La WWE enregistrera WrestleMania 36 la semaine prochaine?, RAW et SmackDown également

Selon des rapports de Post Wrestling et du WON, la WWE a parlé de l’enregistrement d’épisodes de RAW et de SmackDown, voire de WrestleMania 36, ​​la semaine prochaine. Oui, WrestleMania 36 peut être une émission enregistrée. Cela laisserait plus de temps à la WWE pour éditer des vidéos de production, etc.

Alors que la WWE n’a pas encore confirmé le rapport, il y a des rumeurs selon lesquelles la WWE enregistrerait tous les épisodes restants de RAW et SmackDown menant à WrestleMania 36 la semaine prochaine. Il a également été question d’enregistrer WrestleMania 36 à l’avance. Selon une source, cela devait «arriver».

WrestleMania 36 sera diffusé au cours de deux nuits. La plupart des matchs seront enregistrés depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, mais plusieurs matchs de gadgets devraient être enregistrés à d’autres endroits. Il n’y aura aucun fan dans aucun de ces endroits.

Bien sûr, c’est une situation très fluide avec de nombreux changements quotidiens, alors restez à l’écoute.