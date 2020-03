Rapport des coulisses de la WWE: 10 mars 2020

WWE Backstage obtient Phenomenal alors qu’AJ Styles rejoint le panel! Que dira-t-il de sa rivalité de plus en plus intense avec The Undertaker?

Renee Young arrive aux studios Fox.

Mais elle se gare dans une zone sans stationnement et court presque sur une main de scène! Attendez, elle peut, car elle est en retard après l’annulation de son vol et le trajet a duré 16 heures. Veuillez le garer pour elle, cependant. Et puis elle entre par la porte «VEUILLEZ GARDER LA FERMETURE DE LA PORTE» pour le chargement et le déchargement uniquement. Espérons qu’aucune grosse perruque ne le verra…

Renee fait sa propre entrée dans les coulisses de la WWE!

Juste à temps! Booker aide Renee à expliquer pourquoi elle était en retard. Elle embrasse Booker et accueille à nouveau Ember Moon et Xavier Woods dans le spectacle! Ember a un dégradé de coucher de soleil pour ses cheveux et Woods a une veste très dorée. Mais avec encore un mois avant WrestleMania, Backstage nous donne…

Juste les points forts!

Pour Elimination Chamber: De toute évidence, les matchs de chambre eux-mêmes sont des temps forts! Le Golden Lynx a appris à voler (ou au moins à tomber avec style) tandis qu’Otis s’écrase à travers un pod et HORS de la chambre! Mais au final, STILL SmackDown Tag Team Champions: The Miz & John Morrison! AJ Styles a été choqué de voir Undertaker réapparaître, et après un Choke Slam et une Black Mass, le Phenomenal One passerait au noir. Kevin Owens s’est montré plus fan que compétiteur et la rage de Seth Rollins l’a empêché, lui et Murphy, de gagner. TOUJOURS vos champions par équipe Raw Tag: The Street Profits!

Enfin et surtout, la reine de pique a déchiré tout le monde lors du match de Women’s Chamber. Natalya, Sarah Logan, Ruby Riott, Liv Morgan et même Asuka s’évanouiraient, laissant Shayna Baszler debout vers WrestleMania!

Pour Raw: The Phenomenal One était furieux! Et il a appelé Taker de la plus grande manière possible: en utilisant son nom de tournage, “Mark Calaway!” Styles veut que le «vieillard en panne» repose en paix! Et la Superstar Classé R est revenue! MVP a trop parlé de déchets et a obtenu une LANCE pour ça! Le Viper a essayé de frapper mais Edge volerait le RKO! Et puis donnez à MVP non pas un mais deux Conchairtos! Edge enregistre-t-il le troisième tir de chaise pour Orton?

Le panel discute des derniers jours de la WWE.

Tout d’abord, la performance dominante de Shayna Baszler dans Elimination Chamber et comment elle est maintenant prête à affronter The Man. Booker sait que Shayna est fortement vantée de NXT, mais il y a encore un grand écart entre être gros en pleine voile et briller sous les projecteurs. Shayna a couru le gant et a pris la vedette. Booker a été dans de telles positions, et il donne à Shayna le bénéfice du doute. Il reste beaucoup de choses inconnues, mais après avoir obtenu Becky VS Baszler 1v1, ce seront les gens qui détermineront ce qui fonctionne.

Renee pense que ce n’est pas une question de puissance star de Shayna, c’est juste le timing. Pour être catapulté sur place, comment cela affecte-t-il Shayna? Woods dit que Shayna était si dominante pour la première fois dans cette Chambre, et ne fait pas partie de Raw depuis très longtemps, qu’elle ferait mieux d’être prête à être poussée dans cette position. Ember connaît Shayna de NXT, et il y a quelque chose de différent dans Shayna par rapport à tout le monde. Shayna essaie de prendre cette position dominante et ne laisse aucun doute. Shayna dominant la Chambre n’était pas si différente de la façon dont elle dominait NXT. Ce n’est pas demander si Shayna est prête mais si Becky est prête. Shayna est déjà très accomplie, en particulier en MMA et en catch catch, et les gens la sous-estiment peut-être.

Renee le pose alors comme ceci: Shayna n’est pas un enfant, pas une recrue, pas un étranger à ce poste. Si elle n’était pas aussi exposée aux choses qu’elle l’est, peut-être que cela change les choses. Ember est d’accord et Booker dit que c’est encore plus que cela. Booker dit que la WWE recherche une star féminine pour attacher une fusée. Shayna mérite ce cliché. Il sera difficile de garder le projecteur, il y a donc toujours ce point d’interrogation. Renee ajoute que Shayna n’a peut-être pas le pouvoir de star de Ronda Rousey, mais qu’en la regardant, sa légitimité n’est-elle qu’une couche de «fraîcheur» ajoutée?

Ember note que les gens oublient que Shayna luttait contre les Indes avant la WWE et NXT. Cette expérience est un détail très important. Shayna a dû trouver un moyen de réussir dans la lutte, elle a maintenant ces outils et elle sait ce qu’elle veut. Becky a de sérieux problèmes en raison de la singularité de Shayna avec son style de catch catch. Mais Shayna n’essaie même pas d’être plus que ce qu’elle est, et c’est «un dur à cuire extrême». Booker veut toujours savoir si cela se traduit par des «arrières sièges». Ember le sent. En réservant pour le moment, Ember prédit que Shayna gagnera et mettra Raw en demeure! Ember a peut-être perdu la tête, mais c’est la vérité! Est-ce que cette prophétie de la flamme se déroulera?

Changeant de vitesse, Renee évoque les styles déchirant Taker avec sa promo! Plus de «monstre mythique», juste un «vieil homme en panne». Le style tirait fort sur Taker et sa vraie épouse Michelle McCool! Styles promet d’exécuter Taker dans le sol! Que pense tout le monde de ces mots durs?

Ember dit que les styles ne peuvent pas faire de mal. Woods souffre parce que Styles attaque la nostalgie! Ces mots entrent profondément dans l’âme de Woods! Taker est “le dernier qu’il nous reste!” La dernière chose sacrée de la lutte! Ember dit que nous avons besoin de nouvelles choses sacrées, et cela commence par les styles. Ember est un grand fan des deux hommes, et c’est un match de rêve qui rapporte de l’argent! Peu importe ce qui est dit, Ember veut être au premier rang pour leur crier: «Frappez-le!»

Renee demande si «humaniser l’entrepreneur» pourrait être un pas trop loin. Booker dit que les styles prennent son temps. Les styles ont mis longtemps à se rendre à la WWE, puis il a dominé! Maintenant, passer à l’Undertaker est un cachet sur l’héritage de Styles. Aller se moquer de Taker était quelque chose que vous étiez censé faire! Mais nous avons encore trois semaines avant Mania! Woods dit qu’il va y avoir trois semaines de plus, et Styles comprend sûrement que Taker n’est pas beaucoup. Tout le monde dans les vestiaires veut ce moment, et Styles a trouvé son moyen de faire venir Taker chez lui. Booker dit que c’est parce que Styles est talentueux. Booker pense même que Styles est le gars le plus talentueux de la WWE aujourd’hui! Et il ne le dit pas simplement parce que Styles est dans les coulisses.

Renee convient que tout le monde veut après Taker, mais tout le monde veut aussi après Styles. C’est un match de rêve, c’est sûr. Ember parle de styles idolâtres et vous pouvez le voir dans son moveet. Merci, AJ! Et Booker? Oh oui, elle utilise aussi ses mouvements, mais les améliore. OH ~! Mais en même temps, Styles existe depuis longtemps. Si vous ne pensez pas qu’il a quelque chose dans sa manche pour Taker, surtout avec les attaques de Taker, détrompez-vous. Les styles rejoindront Backstage plus tard, que dira-t-il de toutes ces discussions?

Mais maintenant, à l’histoire encore plus intense de Raw: Edge et Orton! Le nouveau retour de la Classé R Superstar avait soif de vengeance! Pauvre MVP. MVP veut juste obtenir son argent, obtenir une écurie ensemble, mais il a mal fait de parler mal de Beth Phoenix. Vous ne pouvez pas puer des mots comme «femme» et vous en sortir. Renee est également très curieuse au sujet de la faction MVP. Ember pense que c’était un stratagème pour récupérer ce tunnel d’entrée gonflable. Nous savons tous que MVP a dû abandonner en raison de la faillite. Booker dit que MVP était la personne parfaite pour le travail. Mais MVP a beaucoup de connaissances, et ce qu’il a fait dans ce segment peut être petit, mais cela fonctionne si bien dans l’ensemble. Le vestiaire doit comprendre cela.

Renee passe spécifiquement à Edge et Orton. Est-ce que tout le monde a été encore plus pompé pour l’inévitable match Mania? Ember dit oui. Elle souhaite que ce segment s’ouvre à Raw, car Ember attendait de voir ce qu’Edge allait faire. Elle souhaite également qu’ils ne se soient pas contentés de donner son retour. Oui, les cotes, mais MVP commençant par son appel ouvert, puis Edge se présente, sort, appelle Orton, et nous obtenons les mêmes choses que la nuit dernière. Ember aime l’angle et ils ne peuvent pas faire de mal, mais quand même. Booker ajoute que Edge est comme John Wayne. J’espère que vous, les jeunes, savez de qui il parle. Bien sûr, Woods et Ember connaissent John Wayne! Booker est vieux, mais ils ne sont pas si jeunes.

Mais le point de Booker est qu’Edge devrait boiter dans Mania, comme si c’était la 13e heure. Tout le monde se demande si Edge peut même apparaître, et il le fait et se produit. Edge est une marchandise élevée, il a un pouvoir d’étoile, il n’a besoin d’aucune accumulation. La musique seule vous rend fou. Si Mania l’avait là où personne ne savait s’il montrerait, et alors il le ferait, “Oh mah GAWD.” Imaginez le rugissement! Les niveaux 86 de Road Warriors!

AJ Styles parle.

“Vous, les amantes, vous allez vous régaler!” Parce que quand WWE Backstage reviendra, il va en faire un phénomène phénoménal! Il est plus que prêt à parler de son Road to Mania et d’une confrontation avec Taker. Alors restez à l’écoute. Surtout toi, Michelle McCool.