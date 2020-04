Rapport – Drew McIntyre faisant l’éloge de Brock Lesnar dans les coulisses pour l’avoir mis plus

Selon des sources, Drew McIntyre a été très ouvert dans les coulisses de la façon dont il apprécie la façon dont Brock Lesnar l’a mis à WrestleMania 36. Il a fait connaître les coulisses des plus hauts gradés et des superstars. Il a beaucoup félicité Lesnar pour avoir «fait le travail» et l’avoir remis.

Voici les émissions les plus regardées du réseau WWE les plus regardées la semaine dernière:

1. WrestleMania 36 (Night One)

2. WrestleMania 36 (Night Two)

3. Premier aperçu: le dernier tour de Undertaker

4. WWE 24: Edge: la deuxième montagne

5. WrestleMania 36 (Night Two) Kickoff Show

6. WrestleMania 35

7. Royal Rumble 2020

Source: The Wrestling Observer Newsletter

