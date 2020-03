Rapport – Edge a conduit 17 heures dans une camionnette pour se rendre à RAW en raison de problèmes de voyage

Beth Phoenix, l’épouse d’Edge, s’est rendue sur Twitter lundi pour révéler que le WWE Hall of Famer Edge devait conduire 17 heures pour se rendre au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, pour RAW. Cela était dû à des problèmes de voyage liés au coronavirus. Comme on le voit sur RAW, Edge a coupé une promo de 5 minutes dans une arène vide:

FYI… @EdgeRatedR a dû conduire 17 heures au total pour livrer ses mots sur #RAW après des problèmes de voyage. #Grit #LastManStanding #RAW

– Betty Phoenix (@TheBethPhoenix) 17 mars 2020

Pick-up dans le vent. @PearlJam a démarré. Ici, je viens #RAW

– Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 15 mars 2020

NOTE DE L’ÉDITEUR: Parfois, les fans oublient tous les voyages liés aux superstars de la WWE. Les vols, les longs trajets d’arène en arène, le temps de manger et de s’entraîner dans les gymnases locaux, etc. Ils ne voient que ce qui se passe à la télévision. Comme indiqué ci-dessus, Edge a conduit 17 heures d’affilée – dans une camionnette pas moins – afin de couper une promo de 5 minutes sur RAW. Et il a encore 17 heures de route pour rentrer chez lui. Le respect.