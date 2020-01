Rapport – Edge a eu de sérieuses discussions avec AEW avant de signer à nouveau avec la WWE

Selon les rapports, Edge était en négociations sérieuses avec All Elite Wrestling avant de re-signer avec la WWE et d’apparaître au Royal Rumble. Cela a été signalé pour la première fois par WrestleZone et confirmé plus tard par Pro Wrestling Sheet.

Selon certaines sources, Edge a entamé des discussions avec les deux sociétés en août après avoir déclaré sur son podcast qu’il pourrait lutter contre un autre match. Des sources affirment que All Elite Wrestling a offert à «The Rated R Superstar» un rôle d’agent / producteur ainsi que la possibilité de participer à quelques matchs.

WrestleZone a rapporté ce qui suit: «Edge avait auparavant approché la WWE à propos d’un retour sur le ring, mais Vince McMahon n’était pas ouvert à cela. AEW aurait été intéressé parce que la «Superstar Classé R» avait passé des tests indépendants pour être autorisé à obtenir un retour sur le ring, mais Edge a fini par négocier avec la WWE une fois que l’offre AEW avait été sur la table. On ne sait pas si la WWE a découvert les pourparlers AEW ou s’il est retourné vers eux avec les nouvelles, mais Vince McMahon lui aurait dit qu’il reviendrait dans un ring de la WWE s’il revenait du tout et le faisait obtenir par un Docteur de la WWE. “

Comme indiqué précédemment sur eWN, le nouveau contrat pluriannuel d’Edge avec la WWE est de trois ans. À l’heure actuelle, on ne sait pas sur quelle marque Edge se retrouvera. Cependant, la rumeur veut qu’il affrontera une Raw Superstar à WrestleMania 36.