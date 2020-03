Rapport – Hulk Hogan & Cox Radio parviennent à un règlement sur une poursuite en matière de sex-tape

Selon un rapport de BayNews9.com, Le Temple de la renommée de la WWE Hulk Hogan a officiellement réglé sa bataille juridique sur sa sex tape. Selon le site, Hogan a conclu un accord avec Cox Radio et les DJ de Cox Mike «Cowhead» Calta et Matt «Spiceboy» Loyd. Cela survient après qu’une poursuite de 110 millions de dollars a été intentée contre eux. Comme indiqué, Gawker a conclu un accord de 31 millions de dollars avec Hogan le 2 novembre.

Selon le procès, les accusés ont comploté pour divulguer la sex tape avec Heather Clem, l’ex-femme de Bubba The Love Sponge. Bien sûr, Gawker s’est retrouvé avec la vidéo et en a publié des extraits en ligne. En 2015, le National Enquirer a révélé que Hogan avait fait des commentaires racistes lors de la sex tape et qu’il avait été licencié de la WWE pour cela.

Le procès de 140 millions de dollars de Hogan (règlement de 31 millions de dollars) a en fait mis le site Web de Gawker hors service. Hogan a alors poursuivi Cox Radio et d’autres pour le jugement restant. Bubba the Love Sponge était sous contrat avec Cox Radio et Calta et Loyd y travaillaient également. Selon le procès, la sex tape a commencé à faire son chemin dans les studios de Cox Radio au début de 2012.

Si tout le monde n’était pas parvenu à un règlement, un procès avec jury devait commencer en janvier 2021.