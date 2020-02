Selon un rapport de Ryan Satin de Fiche de lutte professionnelle, Kalisto a subi une séparation d’épaule lors d’un événement de la WWE en direct à Los Angeles, en décembre dernier. Un match entre The Revival et Lucha House Party s’est terminé soudainement et l’équipe médicale de la WWE est rapidement venue en aide à Kalisto.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de mot sur la durée de son absence, mais une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire.