Rapport – La WWE institue une règle sans toucher à cause du coronavirus

Selon un rapport de Pwinsider, la WWE a institué une «règle sans toucher» en raison du coronavirus. La politique a commencé ce week-end lors des signatures d’autographes de la WWE. Sasha Banks a tweeté les photos suivantes d’une apparition de Footaction. Sur les photos, elle porte une paire de gants en latex bleu. Elle n’était pas non plus en mesure de se lever et de prendre des photos avec les fans.

Il convient de noter que Braun Strowman était prêt à faire quelques coups de poing pour son apparition au Big Event à New York. L’Undertaker a également indiqué très clairement qu’il n’entrerait en contact physique avec personne lors de l’événement.

J’essaie de partir en vacances demain! Je ne veux pas tomber malade. 😷 ☀️ 🏖 #richandHealthy pic.twitter.com/t1Wwb0PDDu

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 7 mars 2020

. @ SashaBanksWWE aime les enfants! 😍 pic.twitter.com/Fa6H8uKHqX

– Footaction (@Footaction) 7 mars 2020

Merci à tous ceux qui sont venus hier et à ne pas me rendre malade! En route pour la Jamaïque maintenant 🇯🇲 😍 pic.twitter.com/Dr89DLoRrS

– $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 8 mars 2020