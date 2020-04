Rapport – Les 10 meilleures stars de la WWE les mieux payées dévoilées

Selon un rapport de David Bixenspan de Forbes, Brock Lesnar se classe n ° 1 comme la superstar de la WWE la mieux payée. Roman Reigns est classé n ° 2 et Randy Orton est classé n ° 3.

La liste est basée sur “Salaire brut avant impôts en utilisant les dossiers de la WWE, une analyse des performances individuelles des lutteurs et des mesures de vente, et des entretiens avec des experts et des analystes du secteur.”

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous:

1. Brock Lesnar – 10 millions de dollars

2. Roman Reigns – 5 millions de dollars

3. Randy Orton – 4,1 millions de dollars

4. Seth Rollins – 4 millions de dollars

5. Triple H – 3,3 millions de dollars (comprend la rémunération des dirigeants)

6. Becky Lynch – 3,1 millions de dollars

7. Bill Goldberg – 3 millions de dollars

8. Shane McMahon – 2,1 millions de dollars

9. Stephanie McMahon – 2 millions de dollars (comprend la rémunération des dirigeants)

10. Braun Strowman – 1,9 million de dollars