Rapport – Les gagnants du Royal Rumble ont changé à la dernière minute

Comme on l’a vu lors de l’événement Royal Rumble d’hier soir, Drew McIntyre et Charlotte Flair ont respectivement remporté les matchs de Rumble pour hommes et femmes. Cependant, la WWE avait à l’origine différentes superstars en tête pour remporter la victoire.

Selon Wrestling Observer Radio, Roman Reigns et l’ancienne championne féminine NXT Shayna Baszler étaient les choix originaux. Pour ce que ça vaut, Baszler et Reigns étaient les dernières Superstars restantes de leurs matchs respectifs Rumble.

Il semblerait que la décision ait été prise après que les responsables de la WWE aient examiné de plus près les plans de WrestleMania. Cette décision aurait été plus sensée, car ils pensaient pouvoir faire participer Reigns et Baszler à leurs programmes sans la victoire.