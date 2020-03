Rapport – Les meilleurs matchs de WrestleMania 36 enregistrés aujourd’hui

Selon des informations, la WWE a enregistré plusieurs matchs de haut niveau pour WrestleMania 36 plus tôt dans la journée. Les matchs ont été enregistrés depuis le WWE Performance Center. Selon un rapport du Wrestling Observer, certains des matchs les plus importants ont été filmés aujourd’hui.

Au moment d’écrire ces lignes, la WWE n’a pas confirmé l’ordre de correspondance. La WWE a travaillé très dur pour s’assurer que tout est enregistré avant qu’Orlando ne mette sa commande “Stay at Home” en place demain soir à 23h00 HNE. Bien sûr, la WWE n’a pas besoin d’enregistrer les correspondances dans l’ordre, car elle peut effectuer des post-éditions plus tard. Ils ont juste besoin de les enregistrer tous le plus tôt possible.

Alors que la WWE a précédemment annoncé que WrestleMania 36 aurait lieu à partir de «plusieurs endroits», presque tous les matchs sont enregistrés sur le WWE Performance Center. Il est possible que certains matchs aient également lieu à la Full Sail University, mais cela reste à voir.

WWE WrestleMania 36 sera diffusé en direct les 4 et 5 avril sur le réseau WWE.