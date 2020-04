Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

WWE MONDAY NIGHT RAW

L’Undertaker, Becky Lynch, Edge et Paul Heyman avaient tous des promotions promouvant leurs matchs pour WrestleMania. Tous ont été assez bons pour vérifier si vous ne les avez pas vus.L’événement principal de WrestleMania et Brock Lesnar contre Rey Mysterio de la série Survivor de l’année dernière a été rejoué.Aleister Black a battu Jason Cade en tombant avec facilité.Kevin Owens et The Street Profits a battu Seth Rollins, Angel Garza et Austin Theory par la chute. La théorie a remplacé Andrade dans ce match et remplacera également Andrade à WrestleMania. Asuka a battu Kayden Carter par soumission.

NXT

Velveteen Dream a battu Bobby Fish par pinfall.Dexter Lumis a battu Jake Atlas par pinfall.Dakota Kai a remporté le Second Chance Gauntlet Match et sera le dernier participant au match d’échelle du concurrent n ° 1 de la semaine prochaine. Shotzi Blackheart avait battu Deonna Purrazzo, Xia Li, Aliyah et Kayden Carter avant que Dakota Kai ne la batte. Kushida a battu Joaquin Wilde par soumission. Ensuite, Wilde a été enlevé comme Raul Mendoza il y a quelques semaines. Keith Lee a conservé le NXT North American Championship devant Damian Priest et Dominik Dijakovic.

NXT UK

Jinny et Kay Lee Ray ont battu Piper Niven et Dani Luna par pinfall.Xia Brookside a vaincu Amale par pinfall.Ilja Dragunov a remporté la bataille royale de 20 hommes pour remporter un futur coup de titre contre WALTER.La semaine prochaine sera une «montée de NXT UK» émission spéciale de clips.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Karl Anderson et Luke Gallows ont vaincu Ever-Rise par chute. Cédric Alexander a vaincu Fabian Aichner par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Un segment MizTV avait les trois équipes (The Usos, The New Day et John Morrison et The Miz) discutant de la façon dont ils gagneraient le championnat SmackDown Tag Team à WrestleMania. La WWE n’a pas pris la peine d’annoncer ce que le match serait vraiment, comme nous le savons, le Miz, au moins, n’est pas impliqué.Tamina a battu Lacey Evans et Naomi dans un triple. Après le match, elle a superkicked Bayley et a donné à Sasha Banks un Samoan Drop.HBK vs Ric Flair de WrestleMania XXIV a été rejoué.WWE a taquiné qu’Elias ne pourrait pas être autorisé à concourir.Ensuite, ils ont dit “oh, au fait, Braun Strowman se bat Goldberg au lieu de Roman Reigns “avec un graphique rapide et sans explication. Tucker a battu Dolph Ziggler par disqualification. Ensuite, l’écran a brillé avec le cercle de lumières et quelqu’un dans une hotte (Mustafa Ali?) A montré des images de l’incident texto. Sonya Deville a attrapé le téléphone de Mandy Rose lorsqu’elle était hors de la pièce, a envoyé un texto à Otis pour être en retard pour la Saint-Valentin, a supprimé les messages et avait conspiré pour le faire avec Dolph tout le temps, comme prévu.Daniel Bryan a battu Shinsuke Nakamura par disqualification en tant que Cesaro interféré. Sami Zayn, Nakamura et Cesaro ont battu Bryan et Drew Gulak.John Cena a coupé une promo sur la façon dont WrestleMania est rempli d’incertitudes, mais il va battre le cul de Bray Wyatt.

WWE 205 LIVE

Kushida a vaincu Danny Burch par soumission. Gentleman Jack Gallagher a vaincu Tyler Breeze par chute.

