Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez eu trop de temps pendant une semaine pour rester au courant de l’actualité ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

WWE MONDAY NIGHT RAW

Asuka a battu Liv Morgan par soumission. Les Street Profits ont battu Angel Garza et Austin Theory par disqualification. Ensuite, Bianca Belair a battu Zelina Vega par disqualification. Ensuite, Belair et The Street Profits ont battu Garza, Theory et Vega par chute. Aleister Black a vaincu Apollo Crews (qui est maintenant sur la liste Raw) par chute. Cédric Alexander et Ricochet ont vaincu Oney Lorcan et Danny Burch par chute. Seth Rollins a vaincu Denzel Dejournette par pinfall.Nia Jax a battu Deonna Purrazzo par pinfall.Humberto Carrillo a battu Brendan Vink par pinfall. McIntyre retenu sur Big Show par chute.

NXT

Io Shirai a remporté le Championnat NXT féminin n ° 1 Contender’s Ladder Match, Rinku Singh et Saurav Gurjar ont battu Ever-Rise par pinfall.Johnny Gargano a battu Tommaso Ciampa par pinfall avec l’aide de Candice LeRae, qui a soufflé Ciampa.

NXT UK

L’épisode de cette semaine était un clip spécial Rise of NXT UK.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Natalya a battu Aliyah par soumission. Austin Theory a battu Shane Thorne par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Alexa Bliss et Nikki Cross ont conservé les titres de tag féminin sur The Kabuki Warriors. Plus tard, Carmella et Dana Brooke les ont défiés pour un match pour le titre.Elias a chanté sur la façon dont il prévoyait de gagner de l’argent à la banque cette année.Dolph Ziggler a battu Tucker par chute. et The Miz se battront dans un match pour le titre la semaine prochaine. Les fils oubliés sont maintenant sur SmackDown. Ils ont battu Lince Dorado et Gran Metalik par chute.Tamina est sortie pour se plaindre de la façon dont tout le monde avait dû la battre à WrestleMania. Bayley a proposé Sasha Banks pour combattre Tamina et si Tamina gagne, elle obtiendra un tir au titre. Les banques n’étaient pas satisfaites de cela. Sheamus a battu Cal Bloom par chute. La semaine prochaine, deux matchs de qualification au MITB auront lieu. Naomi affrontera Dana Brooke et Daniel Bryan affrontera Cesaro. Sonya Deville va également tenter de s’excuser auprès de Mandy Rose. Dans deux semaines, ce sera une célébration XXV pour Triple H.Braun Strowman a battu Shinsuke Nakamura par la chute. Ensuite, Bray Wyatt est apparu à l’écran avec une Firefly Fun House. Il a parlé de la façon dont Braun a tourné le dos à la famille Wyatt et depuis qu’il l’a amené dans ce monde, il va l’en sortir. Braun n’a pas été intimidé et a dit qu’il était disposé à le «laisser entrer» à tout moment.

WWE 205 LIVE

Tony Nese a vaincu Danny Burch par la chute.Gentleman Jack Gallagher a vaincu Oney Lorcan disqualification en raison de l’ingérence de Nese. Burch a sauvé Lorcan d’un passage à tabac après le match.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Un tournoi de championnat NXT Cruiserweight intérimaire débutera la semaine prochaine.Dash Wilder et Scott Dawson ont été officiellement libérés de la WWE.WWE prévoit d’enregistrer autant d’épisodes que possible menant à Money in the Bank, qui aura sans aucun doute lieu au Performance Center.

Quels ont été vos grands enseignements de cette semaine? Dites à tout le monde ce que vous pensez de la semaine dernière à la WWE en laissant un commentaire ci-dessous!