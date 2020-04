Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez eu trop de temps pendant une semaine pour rester au courant de l’actualité ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

WWE MONDAY NIGHT RAW

Asuka a battu Ruby Riott en se soumettant pour se qualifier pour le match de classement Money in the Bank.Aleister Black a battu Oney Lorcan par chute.Shayna Baszler a battu Sarah Logan par arrêt d’arbitre pour se qualifier pour le match de classement Money in the Bank.Austin Theory a battu Akira Tozawa par Angel Garza a battu Tehuti Miles par chute.Nia Jax a battu Kairi Sane par chute pour se qualifier pour le match de l’échelle Money in the Bank.Bobby Lashley a battu No Way Jose par chute.Les Viking Raiders ont battu Ricochet et Cedric Alexander par chute.Drew McIntyre vaincu Andrade par chute. Après le match, Seth Rollins a attaqué McIntyre.

NXT

Finn Balor a battu Fabian Aichner par la chute. Xia Li a battu Aliyah par la chute. Akira Tozawa a vaincu Isaiah “Swerve” Scott par la chute. Tegan Nox a battu Raquel Gonzalez par la chute. Mate Riddle et Timothy Thatcher ont battu Bobby Fish et Roderick Strong par soumission.Tommaso Ciampa félicite Johnny Gargano d’être le meilleur homme et dit qu’il en a fini avec lui et Candice LeRae. Ciampa est ensuite attaqué par Killer Kross.

NXT UK

Ce fut un autre épisode de récapitulation. Ce sera comme ça dans un avenir prévisible.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Tamina a battu Sasha Banks par chute pour gagner un coup au Championnat féminin de SmackDown à Money in the Bank.Sheamus a battu Denzel Dejournette par chute.Dana Brooke a battu Naomi pour se qualifier pour le match d’échelle Money in the Bank.Sonya Deville’s promo sur Mandy Rose wasn pas d’excuses. Au lieu de cela, elle l’a appelée égoïste et a souligné comment elle était toujours repoussée et Mandy ne se souciait jamais de leur équipe de tag. Tout l’intérêt d’obtenir Dolph Ziggler (qui a de vrais sentiments pour Mandy) était qu’il les aiderait avec leur équipe de tag. Ziggler est sorti et finalement, Otis, et après que tout le monde se soit battu, Sonya et Dolph se sont enfuis.Daniel Bryan a battu Cesaro pour se qualifier pour le match de classement Money in the Bank.King Corbin a attaqué Elias.Big E a battu Jey Uso et The Miz dans un triple match de menace pour remporter le championnat SmackDown Tag Team!

WWE 205 LIVE

Il s’agissait d’un clip de matchs de Brian Kendrick.

