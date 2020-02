Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez eu trop de temps pendant une semaine pour rester au courant de l’actualité ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

L’O.C. a défait Curt Hawkins et Zack RyderCedric Alexander a vaincu Shelton Benjamin

WWE MONDAY NIGHT RAW

Randy Orton a commencé le spectacle avec une promo, mais n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il a attaqué Edge la semaine dernière.Liv Morgan a battu Lana par chute dans à peu près une copie conforme de leur match précédent. Ensuite, Ruby Riott est revenu et a attaqué Morgan.Drew McIntyre a écrasé Mojo Rawley avec un claymore, l’écrivant complètement comme toute menace potentielle.Six-Man Tag Team Elimination Match: Buddy Murphy et AOP ont vaincu Kevin Owens et The Viking Raiders. Owens a riposté avec un avantage de 3-1, mais a finalement perdu contre Rezar.Aleister Black a battu Eric Young par chute. Après le match, Black a réitéré qu’il est maintenant celui qui choisira les combats et qu’il jettera le vestiaire dans l’ombre de la messe noire.Angel Garza, au nom de Zelina Vega, s’est vengé de Humberto Carrillo pour ce qu’il a fait Andrade. Rey Mysterio est venu pour aider et cela a conduit à un match entre Garza et Mysterio. Ce match s’est terminé lorsque Garza a donné à Mysterio un DDT sur le béton exposé.La promo de Charlotte Flair a été interrompue par Rhea Ripley, qui a proposé l’idée qu’elle n’a pas battu Ripley, mais que Ripley l’a battue à Survivor Series, Flair devrait la défier pour WrestleMania Asuka a battu Natalya par soumission, puis a coupé une promo sur le fait de vouloir un match revanche contre Becky Lynch, qui est sortie avec beaucoup de bravade et a accepté. Ils se battront la semaine prochaine sur Raw.Ricochet a battu Bobby Lashley et Seth Rollins dans un match Triple Threat pour devenir le concurrent n ° 1. Il affrontera Brock Lesnar pour le championnat de la WWE à Super ShowDown. En conséquence, Lesnar est sorti et l’a attaqué pour mettre fin au spectacle.

NXT

Les Broserweights ont donné le coup d’envoi de l’émission sur un chariot trompé qu’ils ont surnommé The Broserweightmobile. L’ERE incontesté était prêt pour un combat, mais a choisi de ne pas le faire, même après que Matt Riddle ait continué à jouer avec eux en demandant combien de poissons Bobby Fish pourrait faire frire si Bobby Fish pouvait faire frire du poisson.Angel Garza a battu Isaiah “Swerve” Scott par chute. la nuit, The Undisputed ERA a intimidé certaines personnes dans les coulisses, y compris Kushida et Bronson Reed, tous dans le but de retrouver Tommaso Ciampa. Ciampa a finalement obtenu le saut sur eux, et après une bagarre qui a suivi, William Regal a réservé un match par équipe de six hommes pour l’événement principal.Dominik Dijakovic a battu Killian Dain par la chute. Dijakovic affrontera Keith Lee pour le championnat nord-américain à TakeOver: Portland. Finally Balor et Johnny Gargano ont eu un échange vidéo promo pour hype leur match TakeOver.Mercedes Martinez a battu Kacy Catanzaro par pinfall.Jordan Devlin a battu Tyler Breeze par pinfall.Bianca Belair, Charlotte Flair et Rhea Ripley ont eu un échange verbal, tous se vantant et leur avenir prospère. Flair a attiré la colère de Belair en disant qu’elle n’était pas invitée dans une conversation de champions entre elle et Ripley. Dans un moment unifié de «nous sommes NXT», Belair et Ripley se sont associés pour aplatir Flair, mais comme Belair a son objectif sur TakeOver, il n’y a pas de camaraderie entre les deux au-delà de ce point.Tommaso Ciampa, Pete Dunne et Matt Riddle ont battu The Undisputed ERA par chute après que Roderick Strong soit intervenu. Dans un passage à tabac d’après-match, ils ont été sauvés par Velveteen Dream faisant son retour.

NXT UK

Piper Niven a battu Dani Luna (qui a récemment signé un contrat avec la WWE) par pinfall.Tyler Bate a battu A-Kid par pinfall. Après le match, Joseph Conners a déploré la façon dont Bate attire toute l’attention alors qu’il n’a pas encore prouvé qu’il est digne de TakeOver.Après le spectacle de la semaine dernière, Dave Mastiff était à la recherche de WALTER.Oliver Carter et Ashton Smith ont battu Pretty Deadly (Lewis Howley et Sam Stoker, qui ont également signé de nouveaux contrats avec la WWE) par Pinfall. Plus tôt cette semaine, Ilja Dragunov s’est adressé à Joe Coffey en disant que ses jours étaient comptés. Il ne semble pas trop gêné par cela.Kay Lee Ray et Toni Storm s’affronteront dans un I Quit Match pour le NXT UK Women’s Championship. Si Storm perd, elle ne sera plus jamais en mesure de se battre pour le titre tant que KLR sera champion.Trent Seven a vaincu Eddie Dennis dans un Steel Corners Street Fight par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

The Dirt Sheet était une parodie du film Once Upon a Time in Hollywood.Les Usos ont battu Dolph Ziggler et Robert Roode par pinfall.Elias a battu Cesaro par pinfall.Goldberg et Bray Wyatt se battront pour le championnat universel à Super ShowDown.King Corbin et Roman Reigns se battra dans un match en cage en acier à Super ShowDown.La tentative de Heath Slater de vérifier Daniel Bryan l’a contrarié par inadvertance, alors Bryan l’a mis au défi de correspondre. Bryan a eu un match à sens unique qu’il a gagné par soumission. Braun Strowman a été sauté par The Revival à la demande de Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. L’assaut à quatre contre un qui a interrompu l’interview de Strowman a laissé le monstre parmi les hommes ouvert à une kinshasa.Sheamus a battu Apollo Crews par chute. Shorty G est sorti mais a rapidement pris un coup de pied pour ses efforts.Carmella a remporté le Fatal 4-Way (avec également Alexa Bliss, Dana Brooke et Naomi) pour remporter un titre contre Bayley pour le SmackDown Women’s Championship. Bayley a attaqué Carmella après le match.

WWE 205 LIVE

Ariya Daivari et The Brian Kendrick ont ​​battu Danny Burch et Oney Lorcan par disqualification en raison du fait que Lorcan brandit une chaise en acier. Ils prévoyaient également de les mettre à table, mais Daivari et Kendrick s’en sont sortis.Les Singh Brothers ont battu Joe Furrer et Devon Dixie par chute.Jordan Devlin a battu Tony Nese et Lio Rush dans un match à triple menace.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Il semble y avoir un différend entre la WWE et EC3 au sujet de la marque déposée à son nom. Il possède la marque et la WWE essayait apparemment de la posséder, mais a abandonné. Qui sait ce que cela signifie pour son avenir dans l’entrepriseWWE a signé avec Aja Perera un contrat pour un poste d’arbitre au NXT. Elle remplacera effectivement Jessika Carr après sa transition vers la liste principale.Triple H aurait pour mission de signer Kazuchika Okada à la WWE une fois son contrat expiré.Rusev est tenu à l’écart de la télévision pendant qu’il résout sa situation contractuelle, s’il le fait Tommaso Ciampa a subi une blessure au NXT de cette semaine. On ne sait pas comment cela affectera TakeOver: Portland.Taynara Conti aurait quitté l’entreprise après un différend financier.Buddy Murphy est la dernière victime de la fascination aléatoire de la WWE pour la suppression du nom d’une personne. Il est maintenant appelé simplement Murphy sur la page Superstars. C’est la deuxième fois que la WWE retire «Buddy» de son nom, pour l’avoir restauré auparavant. Qui sait si / quand il récupérera son prénom cette fois.

Quels ont été vos grands enseignements de cette semaine? Dites à tout le monde ce que vous pensez de la semaine dernière à la WWE en laissant un commentaire ci-dessous!