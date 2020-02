Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Sarah Logan a battu Deonna PurrazzoRiddick Moss a battu Cedric Alexander

WWE MONDAY NIGHT RAW

Drew McIntyre défiera Brock Lesnar à WrestleMania. Après cette promo, McIntyre a battu Luke Gallows et Karl Anderson dans un match avec handicap par chute. Ensuite, Lesnar a attaqué McIntyre et l’a frappé avec un F-5.Rey Mysterio a vaincu MVP par pinfall.Aleister Black a écrasé Kenneth Johnson par pinfall. Après le match, Black a déclaré qu’il serait désormais le seul à choisir les combats.Seth Rollins et Buddy Murphy ont conservé le Raw Tag Team Championship devant Kevin Owens et Samoa Joe. Joe a été retiré du match pour une blessure qui, de l’avis de tous, semble être kayfabe.Humberto Carrillo a battu Andrade par disqualification, il n’a donc pas remporté le titre. Après le match, Carrillo a mis Andrade hors service avec un DDT sur le béton exposé comme moyen d’écarter le champion de la télévision pour sa suspension de 30 jours de la politique de bien-être.Charlotte Flair a choisi de ne pas dire qui elle contesterait à WrestleMania. Les guerriers Kabuki sont sortis et l’ont attaquée, ce qui a conduit à un match où Flair a battu Asuka par disqualification.Kelly Kelly traînait dans les coulisses avec The Street Profits. Riddick Moss est désormais partenaire de Mojo Rawley et agira comme son «joueur de ligne offensif» pour empêcher les gens de remporter le championnat 24/7. Rawley a battu No Way Jose par chute, mais a ensuite perdu le titre face à R-Truth, qui se faisait passer pour un membre de la conga line. Moss a empêché Truth de s’échapper et cela a permis à Rawley de regagner le titre.Liv Morgan a battu Lana par chute en moins de 3 minutes.Erick Rowan a battu un jobber nommé Branden Vice par chute.Le discours de retour d’Edge a été un tour émotionnel. Randy Orton est finalement sorti et après avoir vanté Edge comme le gars qui l’empêcherait de creuser des trous trop profonds, a jeté l’idée que Rated RKO devrait faire équipe à nouveau. Ensuite, il a frappé Edge avec un RKO et l’a attaqué avec une chaise, terminant la nuit avec un con-chair-to.

NXT

Finn Balor a vaincu Trent Seven par chute. Deux fois dans la nuit, il y a eu une allumette pour quelque chose qui se passait le 5 février 2020. Ce pourrait être le retour de Velveteen Dream.Shotzi Blackheart (qui est venu sur le ring dans un réservoir miniature, qui était génial) a battu Deonna Purrazzo par la chute.La promo de Keith Lee a été interrompue par Damian Priest et Dominik Dijakovic, qui veulent être à la recherche du championnat nord-américain. Cela a conduit à un match où Dijakovic a battu Priest par la chute. Tommaso Ciampa a éliminé Roderick Strong, Bobby Fish et Kyle O’Reilly dans les coulisses. Il a ensuite traîné une table sur le ring, peint à la bombe un X jaune dessus et a appelé Adam Cole à venir sur le ring afin qu’il puisse lui botter le cul, le mettre à travers la table et signer un contrat pour un match de titre à TakeOver: Portland . Cole est sorti, suivi de William Regal. Ils étaient déjà dans son bureau pour signer le contrat, car Cole ne se soucie pas de savoir qui est son challenger. Cole est allé avec défi sur le ring et a attaqué Ciampa (lui causant une blessure à la tête pour laquelle il aurait besoin d’agrafes), mais Ciampa a eu raison de lui. Comme promis, Ciampa l’a bombardé à travers la table et a ensuite signé le contrat.Tegan Nox a battu Dakota Kai par chute. À un moment donné, Kai était sur le point de frapper Nox avec une chaise et Candice LeRae a empêché que cela se produise, ce qui a provoqué une distraction qui a permis à Nox de frapper Kai avec la genouillère et de frapper son finisseur pour la victoire.Kayden Carter a battu Chelsea Green avec un Les Broserweights (Matt Riddle et Pete Dunne) ont battu Grizzled Young Veterans (James Drake et Zack Gibson) par la chute pour remporter le tournoi Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ils affronteront The Undisputed ERA pour les titres par équipe à TakeOver: Portland.

NXT UK

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu The Hunt (Wild Boar and Primate) par chute. Dans une courte interview, Toni Storm a dit qu’elle a échoué au Worlds Collide parce que Kay Lee Ray est toujours dans sa tête, et cela doit prendre fin. promo pour battre Trent Seven sur TakeOver: Blackpool II. Seven est sorti pour poser un défi pour un match sans ridoirs.Une vignette pour Aoife Valkyrie a promu ses débuts à venir dans deux semaines.Isla Dawn a battu Nina Samuels par la chute.Ridge Holland a battu Tyson T-Bone par la chute.Alexander Wolfe de l’Impérium, Fabian Aichner et Marcel Barthel ont battu Mark Andrews, Flash Morgan Webster et Dave Mastiff par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

John Morrison et The Miz ont obtenu un tir du championnat SmackDown Tag Team pour Super ShowDown en battant Heavy Machinery, Lucha House Party et The Revival in a Fatal 4-Way.Mandy Rose a remercié Otis pour toute son aide dans le match Royal Rumble et il a nerveusement pris cette occasion de lui demander un rendez-vous pour vendredi prochain. Elle a dit qu’elle était occupée, mais qu’elle n’avait pas de plans le vendredi suivant, qui est en fait la Saint-Valentin. C’est une date! Alexa Bliss et Nikki Cross ont battu Fire & Desire par pinfall.Braun Strowman a remporté le championnat intercontinental de Shinsuke Nakamura par pinfall.Elias a agité les nerfs de Sami Zayn, Cesaro et Nakamura en les interrompant pendant que Zayn essayait de ventiler son frustrations lors d’une entrevue. Cesaro est allé sur le ring pour combattre Elias, qui est sorti au dessus de la bagarre. Sheamus a battu Shorty G par chute. La promo de Bayley sur le fait de battre Lacey Evans au Royal Rumble a été interrompue par Naomi. Après qu’ils se soient battus, Naomi a été celle qui a tiré le meilleur parti de l’échange. lui.

WWE 205 LIVE

Joaquin Wilde a battu Raul Mendoza par chute. Danny Burch a battu le Brian Kendrick par disqualification en raison de l’attaque d’Ariya Daivari. Kendrick et Daivari sont définitivement une paire, maintenant, et ils ont fait équipe avec Burch en double après le match jusqu’à ce qu’Oney Lorcan les élimine.Angel Garza a vaincu Tyler Breeze par chute.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Nikki et Brie Bella sont enceintes et leurs dates d’échéance ne sont qu’à quelques jours d’intervalle.Les blessures sont en cours pour Sasha Banks, Io Shirai, AJ Styles et Samoa Joe.Les coprésidents de la WWE George Barrios et Michelle Wilson ont quitté l’entreprise et les actions de la WWE ont pris une NXT UK a signé Candy Floss, Levi Muir, Dani Luna et l’équipe de tag Pretty Deadly.Le Revival aurait supposément demandé leur libération à la WWE et a même refusé une offre de 700000 $ pour rester.

