Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

No Way Jose a vaincu Eric YoungLuke Gallows et Karl Anderson a vaincu Curt Hawkins et Zack Ryder

WWE MONDAY NIGHT RAW

Les 13 premières minutes étaient juste une promotion identique / ancienne avec les participants du match par équipe de huit joueurs pour l’événement principal. Cela ne servait à rien de rappeler à tout le monde que le match se déroulait et de tuer le temps. Becky Lynch a battu Asuka par chute pour conserver le championnat de Raw féminin. Après le match, Shayna Baszler a attaqué Lynch et lui a mordu le cou. Lynch est partie dans une ambulance (qu’elle a insisté pour conduire elle-même) et plus tard dans la nuit, est revenue pour couper une promo sur la façon dont elle cherchait maintenant Baszler.Les Street Profits ont battu Mojo Rawley et Riddick Moss par chute de façon courte. Ensuite, Moss s’est tourné vers Rawley et l’a enroulé pour remporter le championnat 24/7.MVP a accueilli The VIP Lounge avec son invité, Drew McIntyre. MVP a déclaré que McIntyre n’a pas ce qu’il faut pour être champion sans que quelqu’un comme lui lui donne des conseils. Comme McIntyre n’a pas besoin d’un avocat, il a présenté MVP avec un Claymore.Angel Garza (qui a été momentanément attaqué par Humberto Carrillo avant le début du match) a battu Cedric Alexander par chute. Sarah Logan s’est offusqué que Rhea Ripley soit sur Raw, mais Ripley a battu Logan dans un match décisif par chute. Charlotte Flair a ensuite exprimé sa préoccupation que même si elle voulait affronter Ripley pour le titre, elle ne pourrait pas l’avoir après TakeOver: Portland.Ricochet a battu Bobby Lashley par chute. La promo de Randy Orton sur Edge a été interrompue par Matt Hardy, qui a expliqué comment il une fois détesté Edge, mais ces sentiments ont disparu. Orton a ensuite RKO’d Hardy et lui a donné un coprésident, ce qui semble avoir exclu Hardy de la WWE.Aleister Black a vaincu Akira Tozawa par chute, puis a coupé une autre promo sur la façon dont les gens devraient avoir peur de lui.Seth Rollins, Murphy et AOP ont battu Kevin Owens, The Viking Raiders et Samoa Joe par chute.

NXT

Roderick Strong a battu Bronson Reed par la chute. Velveteen Dream est ensuite apparu sur le TitanTron après le match pour narguer Strong et dire qu’il prendrait soin des besoins de Marina Shafir une fois qu’il s’assurerait que Strong n’était pas en mesure de le faire.Un bâillon de course pour la nuit était The BroserWeights à la recherche d’un moyen pour se rendre à Portland, qui a abouti à l’idée de Matt Riddle de se cacher dans le jet privé de Triple H.Dakota Kai a battu Candice LeRae par chute. Kai a utilisé la sonnerie de l’après-match pour attaquer LeRae encore jusqu’à ce que Tegan Nox sorte. Ils se sont battus et ont ensuite été séparés.Johnny Gargano a battu Cameron Grimes par soumission.Lio Rush a battu Angel Garza par chute pour obtenir un coup de titre contre Jordan Devlin la semaine prochaine pour le championnat Cruiserweight.Bianca Belair a rapidement battu Santana Garrett par chute et a ensuite présenté Rhea Ripley comme une démonstration de puissance pendant qu’elle prend de l’élan pour TakeOver.Adam Cole a battu Kushida par chute. Cole et Tommaso Ciampa ont eu un regard fixe pour terminer le spectacle.

NXT UK

Aoife Valkyrie a battu Amale par pinfall.Dave Mastiff a battu Saxon Huxley par pinfall.Toni Storm a signé le contrat pour le match I Quit pour le championnat féminin NXT UK.Grizzled Young Veterans a coupé une promo sur la façon dont tout le monde doit reconnaître leur valeur.Joe Coffey a battu Amir Jordan par pinfall.Gallus a vaincu Oney Lorcan et Danny Burch par pinfall.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

A Moment of Bliss a commencé le spectacle où Carmella et Bayley se parlaient des ordures. Cela a conduit à leur match pour le titre, où Bayley a retenu par chute après avoir eu les pieds sur les cordes. Bayley a attaqué Carmella après le match et Naomi est sortie après cela. Naomi et Carmella ont sorti Bayley. Tous les deux cherchent à obtenir un autre coup au titre et se battront la semaine prochaine pour déterminer qui défiera Bayley au Super ShowDown.Sheamus a battu Apollo Crews et Shorty G par chute dans un match pour handicapés.Hulk Hogan était en direct par satellite et a déclaré que personne ne serait intronisé dans le Hall of Fame, ainsi que Goldberg combattant The Fiend à Super ShowDown. Bray Wyatt a interrompu avec une édition parodique nWo de Firefly Fun House pour menacer Hogan.Cesaro (avec une cloche de vache) et Sami Zayn (avec ukulélé) ont essayé de faire leur propre shitick Elias, mais Elias les a interrompus. Finalement, ils ont commencé à se battre et Braun Strowman a soutenu Elias. Ils se sont levés après avoir sorti Zayn, Cesaro et leurs hommes de main de sécurité.Au moment où Otis s’est présenté pour son rendez-vous avec Mandy Rose, elle était assise avec Dolph Ziggler, alors il a jeté ses fleurs sur le sol et est parti.Roman Reigns et Daniel Bryan a battu The Miz et John Morrison par chute. Le roi Corbin a frappé Reigns avec son sceptre après le match pour terminer le spectacle.

WWE 205 LIVE

Oney Lorcan et Danny Burch ont vaincu The Singh Brothers par chute. Après le match, Samir et Sunil Singh ont attaqué Lorcan et Burch par derrière tandis que Brian Kendrick et Ariya Daivari les ont distraits. Les Singh Brothers sont partis tandis que Kendrick et Daivari continuaient de gémir sur Burch et Lorcan avec des chaises en acier.Tony Nese et Mike Kanellis ont vaincu The Brian Kendrick et Ariya Daivari par chute en raison d’une distraction de Burch et Lorcan qui revenait sur la rampe. Après le match, Lorcan et Burch ont attaqué Kendrick et Daivari avec des chaises en représailles plus tôt. La semaine prochaine, Lorcan et Burch affronteront Kendrick et Daivari dans un match sans disqualification.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

La fille du Rock, Simone Johnson, a signé un contrat avec la WWE et a officiellement fait rapport au WWE Performance Center.WrestleMania 2021 aura lieu au SoFi Stadium de Los Angeles.Jushin “Thunder” Liger et The Bella Twins seraient des intronisés dans le Hall of the Fame l’année prochaine.Cathy Kelley quittera la WWE après TakeOver: Portland.

