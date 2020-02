Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Curt Hawkins et Zack Ryder ont battu Shelton Benjamin et Eric YoungCedric Alexander a battu Akira Tozawa

WWE MONDAY NIGHT RAW

Après une promo sur la façon dont Matt Hardy ne serait pas autorisé à concourir et Hardy disant qu’il est toujours là pour se battre et ne laisserait pas Randy Orton choisir la fin de sa carrière, The Viper a de nouveau frappé Hardy. Orton lui a donné un RKO, l’a frappé avec une chaise, puis a placé la tête de Hardy sur les marches et a claqué deux fois la chaise sur le crâne, tout en affirmant qu’il était désolé et qu’il avait toujours respecté Hardy et aimé Edge comme un frère. Aleick Black a vaincu Erick Rowan par la chute.Charlotte Flair a fait une promo sur la façon dont Rhea Ripley et la classe actuelle de stars NXT ont droit et ne respectent pas assez les gens comme elle, qui ont construit la fondation dont ils récoltent les bénéfices. a conservé le championnat 24/7 sur R-Truth et Mojo Rawley dans un match Triple Threat.Après un segment promotionnel avec Drew McIntyre et Paul Heyman, MVP est sorti pour choisir un combat et obtenir un retour sur investissement pour McIntyre lui donnant un Claymore sur le VIP Lounge segment. McIntyre a battu MVP par la chute.Becky Lynch a jeté de l’argent dans le ring en tant qu’acompte pour toutes les amendes qu’elle va recevoir lorsqu’elle trouvera Shayna Baszler. Toutes les autres personnes qu’elle a battues l’ont été parce qu’elle devait le faire, mais Baszler est quelqu’un qu’elle veut traverser. Baszler est apparue à l’écran pour dire qu’elle va gagner la Chambre d’élimination car son expérience dans une cage le rend parfait pour elle. Ensuite, elle arrachera la merde vivante à Becky, car elle n’avait même pas l’intention de la mordre la semaine dernière, alors imaginez ce qu’elle a prévu. Becky a dit qu’elle allait la soutenir et la surveiller de près.Angel Garza et Bobby Lashley ont battu Humberto Carrillo et Rusev par chute. Garza a épinglé Rusev et a tenu ses collants.Kairi Sane a vaincu Natalya par décompte en raison de l’interférence d’Asuka.Seth Rollins a fait un sermon sur la façon dont quiconque ne suivrait pas sa parole divine sera retiré. Les Viking Raiders ont attaqué. Kevin Owens a ensuite frappé Rollins avec un étourdisseur. a parlé d’AJ Styles comme le meilleur de tous les temps et du nouveau Mr. WrestleMania. Ricochet est sorti pour se battre avec Styles, mais Karl Anderson a choisi de le prendre à la place. Ricochet a battu Karl Anderson par chute. Match par équipe de Six-Man: Kevin Owens et The Viking Raiders ont battu Murphy et AOP par disqualification en raison de l’interférence de Rollins. Les Street Profits ont fait la sauvegarde par la suite.

NXT

Jordan Devlin a conservé le championnat Cruiserweight sur Lio Rush par chute.Raquel Gonzalez a expliqué qu’elle avait aidé Dakota Kai à TakeOver parce qu’elle avait également été ignorée pour des opportunités tout comme Kai était pour WarGames.Austin Theory est sorti pour un match, mais avant son adversaire a été créé, Tommaso Ciampa interrompu pour utiliser ce temps pour une promo. Ciampa a expliqué que lui et Johnny Gargano se battant sont toujours liés au titre. La théorie a poursuivi Ciampa, qui l’a laissé tomber et l’a envoyé voler dans les barricades à plusieurs reprises.Grizzled Young Veterans a battu Joaquin Wilde et Raul Mendoza par chute.Les BroserWeights ont battu Danny Burch et Oney Lorcan par chute.Kona Reeves a interrompu une promo de Keith Lee. Lee a sorti Reeves et l’a immédiatement battu par chute. Dominik Dijakovic a déclaré qu’il voulait une autre chance de remporter le titre nord-américain. Lee lui a dit de parler à William Regal et ils pourraient se battre pour toujours.Chelsea Green a battu Kayden Carter par chute. Velveteen Dream a battu Roderick Strong par chute. L’ERA incontesté a éliminé Dream après le match.

NXT UK

Tyler Bate a battu Joseph Conners par la chute.Jinny a fait une promotion sur la façon dont elle ne tolère pas la désobéissance, c’est pourquoi elle s’est débarrassée de Jazzy Gabert.No Dar a vaincu Josh Morrell par la chute.Ilja Dragunov a vaincu Joe Coffey par la chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

The Usos et The New Day ont battu John Morrison, The Miz, Dolph Ziggler et Robert Roode par pinfall.Tucker a exprimé sa déception à Mandy Rose pour la façon dont la date avec Otis s’est déroulée la semaine dernière. Elle ne savait pas ce qu’il voulait dire par le texte qu’il avait reçu d’elle concernant son retard et elle attendait avec impatience leur rendez-vous. Sonya Deville a souligné que Dolph Ziggler est plus son type de toute façon.Renee Young a interviewé Lacey Evans sur la façon dont elle avait changé d’avis et avait cessé d’être une brute.Braun Strowman et Elias ont vaincu Cesaro et Shinsuke Nakamura par chute dans un match de Symphony of Destruction. Sur A Moment of Bliss, les Bella Twins ont confirmé qu’ils entreront dans le Hall of Fame, ont parlé de leurs grossesses et ont remercié l’Univers de la WWE.Daniel Bryan a battu Heath Slater par la chute.Sheamus entrera dans le match Elimination Chamber et exterminera le reste de les rats sur SmackDown.Naomi a battu Carmella par la chute pour gagner un coup de titre pour Super ShowDown.Goldberg a lancé The Fiend, qui a ensuite battu en retraite.

WWE 205 LIVE

Raul Mendoza a battu Joaquin Wilde par pinfall.Tyler Breeze a battu Samir Singh par pinfall.La semaine prochaine, Tony Nese va choisir une équipe de 205 originaux en direct pour affronter Lio Rush et son équipe de NXT cruiserweights dans un match par équipe de 10 hommes.Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Brian Kendrick et Ariya Daivari dans un match sans disqualification

