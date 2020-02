Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Shelton Benjamin a vaincu No Way Jose, tandis que Riddick Moss a vaincu Cedric Alexander.

WWE MONDAY NIGHT RAW

Angel Garza a battu Humberto Carrillo par chute, tandis que Ricochet a battu Luke Gallows par chute. a attaqué Aleister Black dans les coulisses, juste pour prouver un point et évacuer leurs frustrations à propos de la perte de Gallows.Paul Heyman a coupé une autre promo sur la façon dont Brock Lesnar battrait Ricochet à Super ShowDown et Drew McIntyre à WrestleMania. réussi à battre Erick Rowan par chute. Il a ensuite dit à Sarah Schreiber après le match qu’il ne l’avait fait qu’à cause d’une rage débridée et qu’AJ Styles en ferait l’expérience la semaine prochaine alors que les deux vont se battre.Charly Caruso a interviewé Drew McIntyre sur ses difficultés de carrière et ses aspirations à gagner le Championnat de la WWE à WrestleMania.Bobby Lashley a battu R-Truth par chute.Toutes les femmes sauf Shayna Baszler ont signé les contrats pour le match de la Chambre d’élimination. Ensuite, Baszler s’est présenté et a signé le dernier avant de regarder Natalya. Asuka a poussé Nattie hors du chemin, a dit à Baszler de «me mordre», puis a été abattu par Nattie en retour. Liv Morgan a sauté Ruby Riott et Sarah Logan est également sortie du ring. Cela a ouvert Baszler à une attaque de Becky Lynch, mais les deux ont été rapidement séparés par les officiels.Angelo Dawkins a battu Murphy par disqualification en raison de l’interférence de Seth Rollins, qui a ensuite battu Montez Ford par chute. Au début de la nuit, Kevin Owens avait interrompu la promo de Randy Orton pour lui demander pourquoi il avait attaqué Edge, ce qui avait conduit à un match du Main Event entre les deux. Pendant ce match, Seth Rollins et ses disciples sont sortis et une bagarre a commencé qui comprenait également The Viking Raiders. Finalement, Orton a battu Owens par chute lorsque l’arbitre a fait un comptage rapide. Owens a déchiré le maillot de l’arbitre pour révéler un t-shirt Seth Rollins en dessous et qu’il l’a fait parce qu’il est aussi un adepte. Pour le récupérer, Owens a donné à l’arbitre un étourdisseur et l’a bombardé à travers une table.

NXT

Cameron Grimes a vaincu Dominik Dijakovic par chute avec l’aide de Damian Priest, qui a attaqué Dijakovic lorsque l’arbitre ne regardait pas.William Regal a annoncé qu’il y aura une série de matchs au cours des prochaines semaines pour déterminer deux superstars qui participeront à un NXT Match de classement du prétendant au championnat féminin n ° 1 à TakeOver: Tampa.Finn Balor a coupé une promo demandant qui serait son prochain challenger. Fabian Aichner et Marcel Barthel les ont interrompus et ont dit que WALTER envoie ses salutations, avant d’attaquer Balor.Xia Li a battu Mia Yim par chute en raison d’une distraction de Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Gonzalez a attaqué Yim après le match et Li a essayé de la combattre pour l’aider, mais Gonzalez les a sortis tous les deux.Velveteen Dream a défié Roderick Strong à un match de cage en acier la semaine prochaine pour coïncider avec le match de cage Dakota Kai contre Tegan Nox. défait Austin Theory par chute. Après le match, Johnny Gargano a attaqué Ciampa.Killian Dain a vaincu Bronson Reed par pinfallGrizzled Young Veterans a vaincu The Forgotten Sons par pinfallBackstage, Damian Priest a déclaré à Jon Quasto qu’il avait attaqué Dijakovic parce qu’il faisait obstacle au Championnat nord-américain.Charlotte Flair a vaincu Bianca Belair par pinfall. Flair accrocha la jambe de Belair sur une chaise et piétina dessus. Ensuite, Rhea Ripley a chassé Flair.

NXT UK

Grizzled Young Veterans a vaincu The Hunt par chute.Kassius Ohno a vaincu Jack Starz par soumission.A-Kid a battu Brian KendrickKay Lee Ray a conservé le NXT UK Women’s Championship contre Toni Storm dans un I Quit Match.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Goldberg a demandé qui était le prochain. Répondit Roman Reigns. Plus tard, ils ont confirmé que ce match se déroulera à WrestleMania. Aucun match d’Elimination Chamber dont Sheamus parlait. #PlansChangeNaomi a battu Bayley par disqualification en raison de l’interférence de Sasha Banks. Lacey Evans est venue aider et a mis en place un match par équipe. Evans et Naomi ont ensuite battu Banks et Bayley lorsque Naomi a épinglé Bayley.Robert Roode a battu Kofi Kongstin par chute.Otis ne pense toujours pas que toute la situation de Mandy Rose et Dolph Ziggler soit la bonne. Tucker va essayer de l’aider à trouver l’amour dans l’univers de la WWE la semaine prochaine.Renee Young a négocié la signature d’un contrat de championnat intercontinental. Braun Strowman a déclaré qu’il savait qu’il devrait combattre les trois de Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura, peu importe quoi et a signé le contrat. Zayn en a profité et a modifié le contrat pour en faire un match à handicap 3 contre 1 officiel. Ensuite, le trio s’est associé à Strowman et lui a fait passer une table.Drew Gulak était sur un commentaire essayant d’aider à donner des conseils à Curtis Axel, mais Daniel Bryan a battu Axel par soumission.Miz et John Morrison célébraient leur victoire au titre de l’équipe par équipe lorsque il a été annoncé qu’ils devront défendre ces titres dans un match d’Elimination Chamber contre The New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party, Dolph Ziggler et Robert Roode et The Usos. Ensuite, les Usos ont battu Miz et Morrison par la chute.John Cena a dit qu’il pensait qu’une place à WrestleMania devrait être gagnée et non demandée, alors il veut que cette année se poursuive sans lui. Bray Wyatt est alors apparu. Lorsque The Fiend a montré le signe de WrestleMania, Cena a renversé sa casquette et a accepté un match.

WWE 205 LIVE

Joaquin Wilde a battu Raul Mendoza par chute et Lio Rush a battu Tony Nese par disqualification en raison d’une interférence de Mike Kanellis. Oney Lorcan et Danny Burch (qui font partie de l’équipe de Lio Rush en 2 semaines) sont venus aider. Ensuite, Gentleman Jack Gallagher (qui fera partie de l’équipe Tony Nese) a présenté Rush.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Samoa Joe a été suspendu pendant 30 jours pour sa première violation de la politique de bien-être.

