Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez été trop occupé pendant une semaine pour rester au courant des nouvelles ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Shelton Benjamin a battu Curt HawkinsAkira Tozawa a battu Eric Young

WWE MONDAY NIGHT RAW

Après que Paul Heyman a réprimandé Drew McIntyre pour avoir été une “fraude médiatisée” qui a eu la chance d’éliminer Brock Lesnar au Royal Rumble et n’a pas voulu conquérir The Beast Incarnate à WrestleMania, McIntyre a présenté Lesnar avec un Claymore. Puis, après que Lesnar se soit récupéré, McIntyre l’a frappé avec deux autres coups de pied Claymore. Avec l’aide de Kevin Owens, The Street Profits a remporté les titres de champion par équipe de Raw Tag Seth Rollins et Murphy par chute. Riddick Moss a conservé le championnat 24/7 sur Ricochet par pinfall. AJ Styles a forcé Aleister Black à combattre Karl Anderson (qu’il a battu par pinfall) et Luke Gallows (qu’il a battu par disqualification) avant de combattre The Phenomenal One lui-même. À ce moment-là, Black a été suffisamment battu pour que Styles marque l’épingle sur Black, le couvrant dans la pose de signature de The Undertaker pour envoyer un message à The Dead Man.Liv Morgan a battu Ruby Riott par chute. Sarah Logan était l’arbitre invitée spéciale et a fait un décompte rapide après que Riott l’a frappée par inadvertance pendant le match. Mais ce n’était pas pour s’aligner sur Morgan, alors que Logan l’attaquait après le match, dans les coulisses, No Way Jose a demandé à Erick Rowan s’il pouvait simplement montrer à tout le monde ce qu’il y avait dans la cage. Depuis qu’il a demandé gentiment, Rowan a obligé et a sorti une fausse araignée géante qui a été traitée comme une vraie bien qu’elle soit évidemment un jouet.Shayna Baszler a forcé Kairi Sane à tirer.Humberto Carrillo et Rey Mysterio ont battu Andrade et Angel Garza par chute. le dernier segment était une promo entre Beth Phoenix et Randy Orton. Le Viper a expliqué pourquoi il avait fait ce qu’il avait fait à Edge. Il a dit que depuis qu’Edge lui avait sauvé la vie alors qu’il prenait de mauvaises décisions, il voulait lui rendre la même faveur. Quand Edge est revenu, il savait que ce ne serait qu’une question de temps avant que quelqu’un comme lui (Orton) se fasse un nom en mettant Edge dans un fauteuil roulant. Pour lui épargner cela et pour faire en sorte qu’Edge puisse toujours être un mari et un père aimant, il a fait ce qu’il a fait, ce qui est plus que ce que Beth peut dire. Il a appelé Beth un facilitateur et a dit que la triste vérité est qu’elle sait que Orton aime sa famille plus qu’elle. Beth l’a giflé et lui a donné des coups de pied dans le ventre, mais Orton a riposté avec un RKO. Le spectacle s’est terminé avec Phoenix assisté par des entraîneurs et d’autres superstars.

NXT

Steel Cage Match: Dakota Kai a vaincu Tegan Nox en s’échappant de la cage avec l’aide de Raquel Gonzalez, qui a piégé Nox entre la cage et la porte.Chelsea Green a battu Shotzi Blackheart par la chute pour se qualifier pour le match d’échelle du concurrent n ° 1 à TakeOver: Tampa.Cameron Grimes a interrompu la promo de Keith Lee pour se vanter de la façon dont il avait battu Dominik Dijakovic en un temps plus rapide que Lee à TakeOver: Portland. La semaine prochaine, Grimes affrontera Lee pour le championnat nord-américain. Bobby Fish et Kyle O’Reilly ont battu Danny Burch et Oney Lorcan par chute. Après le match, Fish et O’Reilly ont expliqué comment ils voulaient un match revanche contre “The LoserWeights” pour récupérer leur championnat NXT Tag Team. Pete Dunne et Matt Riddle sont ensuite sortis et ont accepté de leur donner un coup de feu. Alors que Jedusor parlait, les jeunes vétérans Grizzled les ont attaqués car ils voulaient aussi mettre leur nom dans la chasse au titre. Austin Theory a vaincu Isaiah “Swerve” Scott par chute. Johnny Gargano a été interviewé par Mauro Ranallo. Pour faire court, Gargano n’arrêtait pas de dire «tu sais pourquoi» il a attaqué Tommaso Ciampa. Match de cage en acier: Roderick Strong a vaincu Velveteen Dream par évasion lorsque Dream a délibérément poussé Strong afin de s’enfermer dans la cage avec Adam Cole. Dream a frappé Cole avec le championnat NXT et a posé avec la ceinture pour terminer le spectacle.

NXT UK

Alexander Wolfe a battu Travis Banks par la chute, Ridge Holland a battu Saxon Huxley par la chute, Aoife Valkyrie a battu Isla Dawn par la chute, Walter a battu Dave Mastiff par la chute pour conserver le NXT UK Championship.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

nWo était sur A Moment of Bliss. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Cesaro ont interrompu et ont choisi un combat verbal, qui est devenu physique lorsque Braun Strowman les a chassés.Sasha Banks et Bayley ont vaincu Lacey Evans et Naomi par chute. Drake Maverick explique comment il connaît toutes les faiblesses de Bryan dans son jeu, alors Bryan a défié Gulak pour un match à Elimination Chamber.Fire et Desire ont battu Carmella et Dana Brooke par chute. Sur Firefly Fun House, Bray Wyatt a dit qu’il pardonne à John Cena, mais Le démon ne le fait pas, et les choses sont bouclées pour WrestleMania.Elias a interrompu l’interview du roi Corbin avec Kayla Braxton, disant qu’il jouait de la musique pour étouffer sa voix ennuyeuse. Corbin a appelé Elias un gadget qui a l’air ridicule et devra répondre au roi s’il continue cela.Otis s’est excusé auprès de Mandy pour avoir manqué leur rendez-vous, mais Mandy a dit qu’il était trop tard pour cela après qu’il l’ait levée. dans le gant de l’équipe tag, seulement pour perdre dans le match final contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Cela signifie que Roode et Ziggler entreront en dernier dans la Chambre d’élimination.

WWE 205 LIVE

Isaiah “Swerve” Scott a vaincu Ariya Daivari par chute. Tony Nese et Mike Kanellis ont vaincu Oney Lorcan et Danny Burch par chute.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Matt Hardy a officiellement quitté la WWE et est devenu agent libre.Jeff Hardy a déclaré sur WWE Backstage qu’il était autorisé à participer et reviendrait bientôt.John “Bradshaw” Layfield a été confirmé comme un autre intronisé dans la classe de cette année du WWE Hall of Fame.

Quels ont été vos grands enseignements de cette semaine? Dites à tout le monde vos pensées sur la semaine dernière à la WWE en laissant un commentaire ci-dessous!