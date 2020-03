Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez eu trop de temps pendant une semaine pour rester au courant des nouvelles ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis au courant avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Ricochet a battu Eric YoungHumberto Carrillo a battu Shelton Benjamin

WWE MONDAY NIGHT RAW

Becky Lynch a reconnu la victoire de Shayna Baszler à Elimination Chamber et a coupé une promo sur la façon dont elle la battra à WrestleMania.Rey Mysterio a vaincu Angel Garza par chute.Après un package vidéo sur Rhea Ripley, Charlotte Flair a coupé une promo sur elle. Ripley est sorti et a finalement renversé Flair avec un coup de poing.Bobby Lashley a battu Zack Ryder par chute.Drew McIntyre a brisé la cage d’Erick Rowan avec les marches en acier, puis l’a battu par chute.Les Kabuki Warriors ont battu Natalya et Liv Morgan par chute. Morgan a été distrait pendant le match en se bagarrant avec Ruby Riott et Sarah Logan au bord du ring.AJ Styles a déclaré que Michelle McCool est complice et la raison pour laquelle The Undertaker continue de lutter, même s’il va se blesser, et il va mettre le dernier clou dans le cercueil de Taker à WrestleMania. Il y aura une signature de contrat la semaine prochaine.Riddick Moss a conservé le championnat 24/7 sur Cedric Alexander par pinfall.MVP a parlé de vouloir donner des conseils à Edge, qui ne voulait que faire sortir Randy Orton. Après avoir donné à Orton un RKO, Edge a sorti MVP avec deux Con-Chair-Tos. Aleister Black a battu Seth Rollins par disqualification après que Murphy se soit impliqué. Les Street Profits et les Viking Raiders ont effectué la sauvegarde et les ont défiés pour un match par équipe de huit joueurs. Seth Rollins, Murphy et AOP ont ensuite battu The Viking Raiders et The Street Profits par chute et lorsque Kevin Owens a tenté de sortir pour attaquer, Rollins lui a donné un piétinement et s’est levé.

NXT

Keith Lee a battu Cameron Grimes par chute pour conserver le championnat nord-américain. Damian Priest a attaqué Lee après le match jusqu’à ce que Dominik Dijakovic le fasse fuir. Cependant, Lee a ensuite bombardé Dijakovic car il ne savait pas que c’était Priest qui l’avait attaqué.Mia Yim a battu Dakota Kai par la chute pour se qualifier pour le match d’échelle du concurrent n ° 1 du championnat féminin TakeOver: Tampa NXT. Raquel Gonzalez a présenté Yim après le match.Kushida a vaincu Raul Mendoza par soumission.Austin Theory a interrompu une interview avec Tyler Breeze pour souligner que Breeze n’est pas devenu une star aussi grande que d’autres qui sont passés par le Performance Center. Breeze a pris une photo de lui sur son téléphone et lui a dit qu’il avait l’air bien pour un flash dans la casserole.Rhea Ripley a coupé une promo sur Charlotte Flair, qui est sortie pour dire que la pression allait être trop forte pour elle. Flair se tenait debout. Deux hommes masqués sont sortis des coulisses d’un SUV, ont attrapé Raul Mendoza, l’ont mis dans la voiture et se sont envolés. Qualifier Match Match d’échelle: Tegan Nox a battu Deonna Purrazzo par chute pour se qualifier pour le TakeOver: Velveteen Dream a déclaré que cela concernait toujours Adam Cole et non Roderick Strong, dont il ne se soucie pas. La semaine prochaine, Cole célébrera le titre de champion NXT en titre le plus long de l’histoire.Les BroserWeights (Matt Riddle et Pete Dunne) ont battu The Undisputed ERA (Bobby Fish et Kyle O’Reilly) par chute pour conserver les titres du NXT Tag Team Championship.Tommaso Ciampa est venu sur le ring et dit que le temps était écoulé pour que Johnny Gargano s’explique. Gargano a mentionné qu’il ne s’était pas excusé et qu’il était la pire personne de NXT. Ils ont ensuite rampé dans le Performance Center.

NXT UK

Finn Balor a commencé le spectacle en appelant WALTER. Imperium a attaqué, mais Balor s’est échappé.Pretty Deadly a vaincu Dereiss Gordon et Dan Moloney par chute.Noam Dar a vaincu Ligero par chute.Amale contre Dani Luna s’est terminé par une double disqualification alors que Kay Lee Ray les a attaqués tous les deux, puis a coupé une promo à son sujet. domination dans la division. Elle a ensuite sorti Luna avec une bombe sanglante.Finn Balor a vaincu Alexander Wolfe par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Bayley et Sasha Banks ont battu Alexa Bliss et Nikki Cross par soumission. Asuka est intervenu et a attaqué Bliss.Promo: Roman Reigns pense qu’il mérite de dire qu’il combat Goldberg. Il va remporter le titre. Backstage: Daniel Bryan veut des conseils de Drew Gulak sur la façon d’améliorer son jeu. Une alliance a été forgée. Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura ont parlé de détritus, ce qui a amené Bryan à défier Cesaro.Une rediffusion du match de la Chambre d’élimination pour le SmackDown Tag Team Championship.Promo: John Morrison et The Miz ont dit que si quelqu’un dans le public pensait qu’ils n’étaient pas les meilleurs, ils devraient parler. Daniel Bryan a vaincu Cesaro par chute. Jeff Hardy a vaincu le roi Corbin par chute. Bray Wyatt a interrompu pour parler de la façon dont il pensait à sa perte face à Cena à WrestleMania à tel point qu’il ne pouvait pas faire taire les voix dans sa tête. Chez WrestleMania, ça va être un massacre.

WWE 205 LIVE

L’équipe NXT (Isaiah «Swerve» Scott, Kushida, Oney Lorcan, Danny Burch et Tyler Breeze) a vaincu l’équipe 205 Live Originals (Tony Nese, The Brian Kendrick, Ariya Daivari, Mike Kanellis et Gentleman Jack Gallagher) dans une étiquette d’élimination de 10 hommes match d’équipe.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Tout cette semaine a été consacrée au cycle d’actualité constant du coronavirus. La longue histoire courte de la situation est que tout semble être entièrement annulé ou déplacé vers le Performance Center devant aucun public. Il n’y a toujours aucune garantie officielle que WrestleMania se poursuivra comme prévu, ni annulé, déplacé ou quoi que ce soit d’autre. Nous allons devoir attendre. Rob Gronkowski va signer avec la WWE pour devenir une superstar et sera sur SmackDown la semaine prochaine.

