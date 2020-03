Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez été trop occupé pendant une semaine pour rester au courant des nouvelles ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Aucun épisode n’a été enregistré cette semaine.

WWE MONDAY NIGHT RAW

Edge a coupé une promo sur la façon dont Beth Phoenix allait à la retraite pour lui, mais Randy Orton ne l’a pas laissée finir. Maintenant, Edge va prendre le grain qu’il a appris de Mick Foley et détruire Orton dans un match Last Man Standing à WrestleMania.Une reprise de la victoire de Drew McIntyre au Royal Rumble a été jouée.Au cours d’une signature de contrat, AJ Styles a parlé plus de trash sur la façon dont il va mettre Undertaker à WrestleMania. Il a ensuite envoyé Luke Gallows et Karl Anderson sur le ring avec le contrat et The Phenom les a retirés.Rey Mysterio a vaincu Andrade par chute.Becky Lynch a coupé une promo sur Shayna Baszler et comment elle va la battre à WrestleMania.Kevin Owens a coupé un promo sur la façon dont combattre Seth Rollins dans le Performance Center sera symbolique pour prouver à des gens comme The Monday Night Messiah qu’il mérite d’être ici.Stone Cold Steve Austin a raconté des blagues sur 3:16 Day. Byron Saxton a continué à lui donner des points via des cartes de score. Austin a amené Saxton dans le ring pour un toast et lui a donné un étourdissement. Becky Lynch est également venue célébrer.

NXT

Cet épisode était entièrement composé de trois packages vidéo mettant en évidence les histoires et les querelles entre Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, Rhea Ripley contre Charlotte Flair et l’expérience de Finn Balor dans NXT.

NXT UK

Kay Lee Ray a battu Dani Luna par chute. Après le match, Ray a continué à battre Luna jusqu’à ce que Piper Niven fasse la sauvegarde.Tyler Bate a approché Johnny Saint et Sid Scala à propos de vouloir un match avec Finn Balor. Ils ont mis une épingle et ont informé Bate qu’il serait dans une bataille royale de 20 hommes pour déterminer qui serait le prochain challenger de WALTER pour le championnat NXT UK.Nina Samuels l’a pour Aoife Valkyrie.Ridge Holland a battu Joseph Conners par Mark Andrews a été attaqué dans les coulisses.Kassius Ohno a battu Kenny Williams par soumission.A-Kid a défié Noam Dar pour un match la semaine prochaine.Travis Banks affrontera Jordan Devlin pour le championnat NXT Cruiserweight la semaine prochaine (prouvant que tous ces enregistrements vont (ce qui saute 4 autres matchs) .Gallus a battu Dave Mastiff, Flash Morgan Webster et Trent Seven par chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Mojo Rawley et Rob Gronkowski ont célébré la façon dont WrestleMania sera hébergé par Gronk cette année. Le roi Corbin est sorti pour parler des ordures et menacer Gronk. Elias l’interrompit et chanta comment Corbin suce. Gronk a poussé Corbin, puis Elias a jeté le roi de l’anneau hors de l’anneau. Gronk a ensuite déclaré que bien qu’il ne puisse pas officiellement faire de matchs, il obtiendrait le retrait d’Elias contre Corbin pour WrestleMania.Daniel Bryan et Drew Gulak ont ​​battu Cesaro et Shinsuke Nakamura par chute, ce à quoi Sami Zayn était furieux. Zayn a soutenu que Bryan fait une erreur en écoutant Gulak au lieu des propres paroles sages de Zayn. Bryan l’a défié pour un match de championnat intercontinental pour WrestleMania et Zayn a accepté, mais à condition que Gulak bat Nakamura la semaine prochaine.Paige est apparu sur Skype et a été immédiatement interrompu par Bayley et Sasha Banks. Après avoir dit qu’ils allaient sauter WrestleMania et aller directement au Hall of Fame parce que Bayley avait battu tout le monde, Paige a annoncé que le match pour Bayia pour Mania serait un Six Pack Challenge. Ce match éliminatoire opposera Bayley à Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, Naomi et Sasha Bank.Ils ont rejoué Bray Wyatt contre John Cena de WrestleMania XXX.Sur The Dirt Sheet, John Morrison et The Miz se sont moqués de The New Day, The Usos et Heavy Machinery. Le Miz et John Morrison ont battu Heavy Machinery par disqualification après qu’Otis ait utilisé une chaise dessus. Il l’a fait parce que Dolph Ziggler était au bord du ring et ne cessait de le taquiner à propos de Mandy Rose, alors il a craqué. La semaine prochaine, The New Day affrontera les Usos et l’équipe gagnante se verra décerner un titre de champion à WrestleMania.Pour leur signature de contrat, Goldberg a déclaré qu’il espérait que Roman Reigns serait son challenger. Reigns a souligné que toutes les légendes qu’il a combattues (John Cena, Undertaker, etc.) ont perdu contre lui et Goldberg ne sera pas différent. Il l’a ensuite appelé un petit bouledogue salope qui détient un titre qu’il n’a jamais gagné. Goldberg a déclaré que Reigns allait être sa prochaine victime et qu’ils se sont regardés pour mettre fin au spectacle.

WWE 205 LIVE

Danny Burch a vaincu Joaquin Wilde par soumission. Isaiah “Swerve” Scott a vaincu Oney Lorcan par chute.

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Il a été annoncé que Rob Gronkowski accueillera WrestleMania cette année et l’événement se déroulera sur deux nuits, les 4 et 5 avril.Matt Hardy et Luke Harper (maintenant de retour à son ancien nom de ring Brodie Lee) ont fait leurs débuts pour AEW sur Dynamite de cette semaine, mettant de côté toute pensée qu’ils seraient de retour à la WWE pour les très peu de sceptiques.

