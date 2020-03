Rapport récapitulatif de la semaine de la WWE: faits saillants, nouvelles importantes et notes de rattrapage

Bienvenue dans une autre édition de Rapport récapitulatif de la WWE – une ventilation des plus gros plats à emporter de la semaine de la WWE pour ceux qui peuvent avoir manqué.

Que vous ayez besoin de rattraper son retard sur une émission, que vous ayez eu trop de temps pendant une semaine pour rester au courant des nouvelles ou que vous ayez simplement ignoré la WWE dans son ensemble, je vous ai couvert.

Évidemment, toutes les choses ne seront pas récapitulées ici en détail. Mais c’est votre TL; DR de la semaine pour être mis à jour avant le prochain Monday Night Raw afin que vous ne soyez pas laissé dans le noir.

Cela étant dit, voici un bref aperçu de cette semaine à la WWE.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE LA WWE

Asuka a battu Kayden Carter par soumission. Humberto Carrillo a vaincu Danny Burch par chute.

WWE MONDAY NIGHT RAW

Paul Heyman a parlé de la façon dont nous vivons dans une période d’incertitude, mais une chose est sûre: Drew McIntyre ne battra pas Brock Lesnar à WrestleMania.Une rediffusion diffusée de Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins de Royal Rumble 2015. AJ Styles a coupé une promo sur The Undertaker, ajustant leur match à WrestleMania à un «match de Boneyard». Andrade et Angel Garza ont battu Cedric Alexander et Ricochet par la chute. Les Street Profits ont battu Brendan Vink et Shane Thorne par la chute. Shayna Baszler a été interviewée dans la bague de Charly Caruso sur son prochain match WrestleMania. Baszler a expliqué comment elle aime détruire les choses. Becky Lynch l’a attaquée par derrière, la clouant avec une chaise en acier. Aleister Black a vaincu Leon Ruff par chute. Ce n’était même pas un match; juste quelques railleries et une messe noire.Seth Rollins a parlé à Kevin Owens de la façon dont le WWE Performance Center n’existait pas quand il est entré dans l’entreprise. C’est parce qu’il a été construit sur une fondation qu’il a créée. Il veut faire la même chose pour Raw, mais Owens continue de se mettre sur son chemin.Ils ont rejoué Asuka contre Charlotte Flair de WrestleMania 34.Randy Orton a coupé une promo, acceptant l’idée d’Edge d’un match Last Man Standing.

NXT

Tyler Breeze a vaincu Austin Theory par la chute.Killian Dain a battu Tehuti Miles par la chute.Cameron Grimes a battu Tony Nese par la chute.Aliyah a apparemment attaqué Xia Li en coulisses avant leur match pour se venger de Li qui s’est cassé le nez d’Aliyah il y a 4 mois. Li a été déclaré incapable de participer. Io Shirai a pris sa place et a battu Aliyah pour se qualifier pour le match de classement du prétendant n ° 1. Keith Lee a admis qu’il devrait s’excuser auprès de Dominik Dijakovic pour l’avoir licencié et ne se rendant pas compte que c’était Damian Priest qui l’a attaqué à la place. Dijakovic est venu dire qu’il respecte trop Lee pour l’avoir attaqué et Lee devrait en savoir plus, mais il ne se soucie pas de ses excuses car il veut le titre. Damian Priest a ensuite déclaré qu’il voulait le titre nord-américain, car cela lui rapportera plus d’argent, plus de femmes, plus de renommée et renforcera son héritage. Son nom vivra pour toujours. Lee dit que cela n’arrivera pas et que lui, le champion, se met sur son chemin. Le prêtre menace de s’assurer qu’il ne se tient pas du tout. Tout le monde vient aux coups et le combat se termine avec Dijakovic sautant du ring sur les deux. Adam Cole est au bord de la piscine. Bobby Fish veut un match avec Velveteen Dream, qui est un perdant.Danny Burch et Oney Lorcan ont vaincu Shane Thorne et Brendan Vink par soumission.Candice LeRae a vaincu Kayden Carter par chute pour se qualifier pour le match d’échelle du concurrent n ° 1.Matt Riddle a vaincu Roderick Strong par pinfall. Après le match, Riddle a été attaqué par Saurav Gurjar et Rinku Singh, qui sont dirigés par Malcolm Bivens.Triple H a déclaré à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa que leur querelle devait prendre fin. Dans deux semaines, ils iront dans un bâtiment vide (juste deux d’entre eux et un arbitre) et l’un d’eux sortira. S’ils continuent à se battre après cela, ils seront tous deux partis de NXT et aucun n’aura à se soucier d’être le cœur et l’âme de la marque, car NXT continuera sans eux. L’émission s’est terminée par une allumeuse de Killer Kross.

NXT UK

Fabian Aichner et Marcel Barthel ont battu Ashton Smith et Oliver Carter par la chute.Aoife Valkyrie a battu Nina Samuels par la chute.Noam Dar a battu A-Kid par la chute.Jordan Devlin a conservé le championnat NXT Cruiserweight sur Travis Banks par la chute.

WWE FRIDAY NIGHT SMACKDOWN

Bayley et Sasha Banks ont donné le coup d’envoi de l’émission avec un peu de promo. Bayley a mentionné comment le plan de Paige de séparer Sasha Banks et elle-même ne fonctionnera pas, car leur amitié est plus étroite que jamais. Le Boss n’était pas tout à fait d’accord, mais a été coupé du désaccord par Lacey Evans, suivi par Naomi, puis par Tamina. Tout le monde a parlé de la façon dont ils vont remporter le titre à WrestleMania (qui est un Défi Fatal 5 voies et non un Six-Pack, car Dana Brooke a été retirée du match et est en quarantaine, mais la WWE n’a pas abordé que le moins du monde). Tamina a attaqué Evans et Naomi. Les banques et Bayley se sont éloignés. Draw Gulak a battu Shinsuke Nakamura par chute. Maintenant, Daniel Bryan affrontera Sami Zayn pour le championnat intercontinental à WrestleMania. Backstage, Otis et Dolph Ziggler devaient être séparés les uns des autres. Ziggler a défié Otis pour un match à Mania. Plus tard dans la nuit, Mandy Rose a déclaré qu’elle n’était pas à l’aise avec le fait qu’elle se batte contre elle comme si elle était un prix à gagner.Après qu’Elias ait chanté à quel point le roi Corbin était un crétin, Corbin l’a jeté hors de la scène.Alexa Bliss a battu Asuka Ils ont rejoué Roman Reigns contre Triple H de WrestleMania 32.Bray Wyatt a défié John Cena à un match Firefly Fun House à WrestleMania et a bu un smoothie fait de Rambling Rabbit et d’ingrédients comme «l’auto-haine» et ainsi de suite. John Morrison est intervenu dans The New Day contre The Usos, provoquant un match nul. Cela signifie que les trois équipes s’affronteront dans un match à triple menace à WrestleMania.

WWE 205 LIVE

Isaiah “Swerve” Scott a vaincu Joaquin Wilde par pinfall.Tony Nese a vaincu Oney Lorcan par pinfall

NOUVELLES, RUMEURS ET AUTRES INFORMATIONS DIVERSES

Tout change toutes les 10 minutes. Il est impossible de suivre l’actualité. Pardon. En gros, voici votre résumé: chaque match prévu pour WrestleMania est en suspens, peut avoir déjà été filmé, peut être tourné avec différentes personnes, peut être complètement éteint, et personne ne sait rien. De plus, Vince McMahon déteste CM Punk.

