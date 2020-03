Rapport – Van Hammer s’apprête à retourner en cour la semaine prochaine pour l’arrestation de DUI

L’ancienne superstar de la WCW Van Hammer, qui a été arrêtée pour un DUI en janvier, devrait comparaître devant le tribunal du comté de Palm Beach lundi prochain pour répondre des accusations.

Nous avons précédemment rapporté ici sur eWn que Mark «Van Hammer» Hildreth a été arrêté après avoir frappé un enfant de cinq ans à vélo. Il a été accusé de conduite sous l’influence de blessures à une autre personne, de délit de fuite et de fuite, et d’avoir quitté les lieux d’un accident de la route.

En janvier, lors d’une audience, on lui a dit de ne pas avoir de contact avec la victime ou les témoins, d’éviter les drogues et l’alcool et d’être disponible pour des tests aléatoires de dépistage de drogues / alcool.