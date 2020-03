Rapport – WrestleMania 36 Andre The Giant Memorial et Battle Royals pour femmes abandonnées

Selon un rapport de Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet, il n’y aura pas d’Andre the Giant Memorial Battle Royal et de matchs de battle royal féminin à WrestleMania 36 cette année. La WWE a depuis confirmé ce rapport. Cela ne devrait pas surprendre avec la pandémie de coronavirus et le CDC recommandant de ne pas avoir plus de 10 personnes à proximité les unes des autres.

Comme vous vous en doutez, les matchs sont retirés par mesure de précaution. La WWE et l’AEW continuent de tester leurs Superstars mais elles ne prennent leur température qu’à ce stade car c’est à peu près tout ce qu’elles peuvent faire pour l’instant.