Réactions AEW Revolution 2020 et revue de récapitulation après le spectacle

AEW Revolution 2020 est dans le sac et il est sûr de dire que la plupart des gens sont probablement d’accord avec moi que c’était un meilleur événement que WWE Super ShowDown il y a quelques jours.

Mais alors que mon oui ou non globalement à l’événement est un grand coup de pouce, il y a eu des moments tout au long de la nuit qui m’ont fait ressentir d’une manière ou d’une autre, y compris certains du côté négatif.

Comme pour Super ShowDown, j’ai gardé une trace de mes pensées tout au long de chaque segment et noté toutes mes réactions en cours ci-dessous. Découvrez-les avec mon récapitulatif complet de l’événement et mon examen du dernier podcast Smack Talk Pay-Per-Viewpoint à la fin de ce post.

Sans plus tarder, voici ce qui me traversait l’esprit pendant AEW Revolution 2020:

L’ordre des ténèbres contre SoCal non censuré

J’apprécie vraiment la façon dont je ne sais pas comment Christopher Daniels va jouer, maintenant qu’ils l’ont gardé à l’écart. Il est tout aussi crédible qu’il se précipite et tourne le talon avec une grande révélation qu’il est The Exalted One ou qu’il fera la sauvegarde.Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas The Dark Order, et je n’aime pas entièrement en désaccord. Mais je maintiens toujours que le problème est dans Evil Uno et Stu Grayson, plutôt que le gadget de l’écurie. Cela me décourage tellement que Grayson a une esthétique différente et que je n’aime pas vraiment Evil Uno en général. Sans surprise, Scorpio Sky est une fois de plus le joueur vedette de ce match. Pourquoi Uno a-t-il lancé Sky à Grayson pour que Grayson puisse le renvoyer à Uno pour une bombe électrique? Pourquoi Uno ne le bombarderait-il pas simplement? Ce n’est pas parce que c’est plus flashy que c’est mieux. Personne n’a sauté. Maintenant, le retournement du ciel de Kazarian semblait plus naturel et fluide et les gens ont réellement sauté. Beaucoup mieux. Cette corde à linge au cul faible était la finition? Pffffft.Oh, Colt Cabana. Je ne l’ai pas vu venir. Exalted One n’est pas révélé aujourd’hui, car Christopher Daniels aide SCU. Je suis totalement cool avec ça.

Jake Hager contre Dustin Rhodes

Chapeau pour la performance de l’hymne national avant cela. Beaucoup, beaucoup trop de gens deviennent fous avec cette chanson et la gâchent. Ne pas creuser la peinture de la bouche de Dustin. Euh… Dustin bloquant une grève de la femme de Hager et l’embrassant en retour? Risqué. J’imagine que vous ne pouvez pas faire ça en 2020 sans que certaines personnes ne soient bouleversées à ce sujet. Je ne sais pas où ils vont avec ça.Une autre finition faible. De plus, j’ai l’impression que cela a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Hager n’aurait pas dû lutter autant. AEW Blood and Guts? Quel nom stupide.

Darby Allin contre Sammy Guevara

Bravo pour Allin qui n’a pas perdu de temps. Ooooooh cette autre plongée n’était pas bonne. Allin l’a totalement reniflé et planté sur le visage.AEW a totalement besoin d’un titre midcard (non appelé le titre TV) et il doit être donné à Guevara.Jeeeeez. Le 630 sentinelle de Guevara se détache du ridoir à travers une table. Ce sera un moment fort pour toute la nuit.J’aurais été d’accord pour que ce match se termine juste après la bagarre à l’extérieur, mais je suis également heureux que ce ne soit pas le cas. Je veux en voir plus. Match très amusant, comme prévu.

Match du championnat du monde par équipe AEW: le pendu Adam Page et Kenny Omega (c) contre les Young Bucks

“Il y a des preuves … l’ADN … qui coule sur le visage de Matt Jackson.” L’ADN, JR? Ew. Manière de rendre cela effrayant.Je vois AEW ne se soucie toujours pas des règles de l’équipe de tag, comme Omega et Page ont tous deux été dans le ring pendant environ 5 minutes. Peu importe à quel point l’équipe de commentaires le souligne, cela ne le justifie toujours pas. Terminator 2 est mon film préféré de tous les temps. Chaque fois qu’Omega fait ce battement de tambour, c’est une victoire pour moi. Je suis vraiment choqué Page a pu exécuter ce moonsault et se rapprocher si près de la table sans le toucher accidentellement. “Fuck’em up, Cowboy, fuck’em up . ” Ce serait probablement une erreur de tourner le talon de la page. Il joue le méchant du match et c’est toujours lui qui reçoit le plus grand soutien de la foule. Ce match est tellement, tellement bon. J’adore ça.Boos de la foule après le piledriver tombstone.Wow, je ne m’attendais pas à un décompte après le Golden Trigger.Cette foule va éclater si grand quand Page reviendra dans la mêlée.Ce match était grand- Oh putain, ce n’est pas encore fini! Bon sang, c’était bien. J’ai aussi adoré la tension d’après-match. C’était une excellente façon de dire aux fans que ce n’est pas encore fini.

Match du Championnat du Monde Féminin AEW: Nyla Rose (c) contre Kris Statlander

Cette chose extraterrestre dansant pendant la vidéo d’entrée de Statlander ressemble à un mème dans l’attente. Sucré. Super caractère.Pas question que ces deux-là puissent égaler ce qui les a précédés.Le pincement de Statlander était-il censé aller dans ce sens comme une blague qui n’a pas bien plu au public, ou était-ce un flub? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas bon. J’en ai tellement marre des plongeons suicide. À la fois à AEW et à la WWE et je suis sûr ailleurs, il semble que chaque putain de match doit en avoir 2, 3 ou 150. Ils ont perdu tout leur impact pour moi. Je serais d’accord pour que ça se termine maintenant. Ça n’a pas été mauvais, mais j’en ai assez vu.

Cody contre MJF

Cette performance en direct est une poubelle. Si c’était la première fois que j’entendais le thème de Cody, je le détesterais. En outre, j’espère vraiment que le tatouage du cou est temporaire. Certes, je me trouve un peu distrait pendant cela. Ça ne retient pas mon attention autant que je le pensais. Austin se fait lécher le visage. Cody se mord l’orteil. Pourquoi est-ce un thème ce soir? Pourquoi l’arbitre n’a-t-il pas simplement dit à tout le monde au bord du ring qu’ils devaient partir? L’arbitrage à AEW semble toujours aussi stupide parfois. Encore pire que dans la WWE, et ça veut dire quelque chose. Oui, je suis désolé. Vous me détesterez pour cela, mais cela n’a pas été aussi bon dans ma tête que j’espérais.

PAC contre Orange Cassidy

Je continue de répéter que Orange Cassidy est l’une de mes parties préférées d’AEW dans son intégralité. Il est l’homme. Quoi de pire, un angle sur un poteau d’anneau ou un bord? JR et Excalibur débattent sur le prochain épisode d’Unscripted. “C’est comme si PAC arrivait d’Angleterre et avait un siège en métal.” Ha «Pas de pulpe! Pas de pulpe! ” La façon dont le jus d’orange devrait être. Cela aurait pu être une courge totale et super rapide, mais cela s’est avéré être une course passionnante. C’est super.Alandom Lucha Bros. Ce n’était pas nécessaire.

Match du Championnat du Monde AEW: Chris Jericho (c) contre Jon Moxley

Cette chorale est une excellente touche. Quelle putain de chose à faire. C’est merveilleux. “Zéro baise donné” dans l’entrée de Moxley. Un autre grand moment de personnage: le thème de la nuit frappe de nouveau lorsque Moxley mord les points de suture de Jéricho. dans l’herbe de la nuit. Oh, wow, je ne pensais pas qu’ils iraient avec le changement de titre. Mais je suis tout à fait d’accord. “Hé, c’est quoi ce bordel?” hahaha.

