Réactions de la Chambre d’élimination de la WWE 2020 et revue de récapitulation après le spectacle

Avec la conclusion de la WWE Elimination Chamber 2020, il est temps de revenir sur ce qui s’est passé et d’évaluer les dégâts, de louer les points positifs et de parler de ce qui s’est passé.

Comme je l’ai fait récemment, j’ai suivi mes réactions et mes pensées tout au long de chaque segment ce soir. Il y a eu des moments positifs ici et là avec plein de négatifs aussi.

Consultez-les ci-dessous, ainsi que mon podcast post-émission régulier Smack Talk Pay-Per-Viewpoint à la fin de cet article, qui examine l’événement plus en détail.

Sans plus tarder, voici ce qui me traversait l’esprit pendant la WWE Elimination Chamber 2020:

Le coup d’envoi

R-Truth était ravi de voir son héros d’enfance John Cena combattre Bray Wyatt ce soir à WrestleMania. LOL. J’adore R-Truth, pourquoi diable les Viking Raiders contre Curt Hawkins et Zack Ryder sont-ils un match ajouté à cette carte? Ils n’ont eu aucune interaction. Ce sont deux équipes babyface. Hawkins et Ryder devraient faire quelque chose avec Randy Orton. Erik et Ivar ont perdu les titres des tags et ont été mis de côté, perdus face à l’O.C. et ont combattu tangentiellement AOP. Il n’y a rien ici. Vous auriez pu réserver Elias contre King Corbin, quelque chose avec la division féminine de SmackDown, Sheamus contre Shorty G et Apollo Crews ou tout ce qui est une histoire réelle et cela aurait été plus logique que cette chose inutile.

Daniel Bryan contre Drew Gulak



Un tout petit moment, mais j’ai adoré que Bryan fasse le poirier et que Gulak le laisse tomber avec un petit piledriver. Le piledriver me manque et c’était tellement logique.Bon travail dans le truc des blessures au cou. Seigneur, le cou de Bryan. Maintenant, je suis réellement préoccupé. Ne fais pas ça. Déjà. Autant ce match est bon pour y jouer, ne le risquez pas. Ça ne vaut pas la peine. Bon match d’ouverture. J’aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, et j’aimerais voir une revanche sur la ligne entre ces deux-là. Mais bon sang… calmez-vous le cou de Bryan et ne faites rien de trop dangereux.

Match de championnat des États-Unis: Andrade (c) contre Humberto Carrillo

Est-ce que ça peut déjà être fini même si ça n’a pas encore commencé? Il a fallu un tremplin hurricanrana de la corde du haut pour réveiller le public.Yaaaay! Andrade retenu !! Maintenant, s’il vous plaît, ne faites pas un nouveau match revanche sur Raw ou sur WrestleMania. Cela doit être la fin de tout cela.

SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match: Dolph Ziggler et Robert Roode contre Heavy Machinery contre John Morrison et The Miz contre Lucha House Party contre le nouveau jour contre les Usos

La Lucha House Party est enflammée. C’est étrange. Gran Metalik ressemble également à Vega de Street Fighter avec ce nouveau masque.C’est la première fois que je remarque les roues sur la porte de la cage. Est-ce que c’était une chose avant, ou est-ce nouveau? Quelqu’un m’a aussi mis sur la bague de The New Day. Je suis sûr que c’est une référence à quelque chose, mais je dessine un blanc. “Jimmy Uso sur les jambes de spaghetti.” – Je viens de finir de manger des pâtes ce soir et hier. Est-ce que ça compte aussi sur les jambes de spaghetti? Lince Dorado a eu de la chance que son pied ne se soit pas coincé de manière plus étrange.Je suis très surpris que Lucha House Party ait autant de piquant.Qui siffle? C’est tellement gênant.L’ouragan de Métalik au sommet de la gousse était doux! Le retournement de Dorado du haut de la cage était encore mieux !! Cela figure sur ma liste des meilleurs spots de l’année. Et, à la manière typique de la WWE, après avoir fait un gros mouvement comme ça, Lucha House Party est éliminé. Ha. Bon résultat de ces deux, cependant. C’est le meilleur qu’ils aient regardé depuis longtemps.Le saut périlleux de Tucker hors de la nacelle est un autre moment génial auquel je ne m’attendais pas.Parlant d’inattendu, Otis s’écrase dans la nacelle et tombe complètement de la structure était génial -up moment pour Tucker après cela, et une élimination logique avec Ziggler et Roode le sortir. Le New Day et The Usos travaillant ensemble (montrant leur respect l’un pour l’autre) pour éliminer Ziggler et Roode, qui a la foule chanter “Na na na na, na na na na, hé hé, au revoir »signifie que cela fonctionne très, très bien. Ce match est super, ils m’ont eu avec la double épingle. Je pensais que ça allait y mettre fin, j’ai vraiment adoré ce match. Cela figure sur ma liste de potentiels de match de l’année.

Aucun match de disqualification: AJ Styles contre Aleister Black

Black Mass, Jerry, pas Black Mask. Black Mask est le méchant de Batman qui a été mal traduit dans le récent film Birds of Prey (comme presque tous les personnages de ce film, qui est un sujet pour Fanboys Anonymous, à la place). Quelques bons moments ici et là. J’ai particulièrement apprécié la météore à travers la table, je n’ai jamais aimé entendre la cloche de l’Undertaker. Ce gooong est juste le meilleur.

Match de championnat par équipe de Raw Tag: The Street Profits (c) contre Seth Rollins et Murphy

Ce signe «Sauvez-nous, frère Ferguson» dans la foule m’a fait rire. Ce match a été bon, mais je n’ai rien à dire à ce sujet. Les Viking Raiders n’auraient dû faire que ce point de rodage et non le coup d’envoi. C’est une perte de temps qui aurait pu être utilisée pour quelqu’un d’autre.Popcorn ne compte pas comme une disqualification, mais il a l’air bien.Copiez et collez du dernier match par équipe. C’était bien, mais inutile. Je déteste quand la WWE pense que faire la même chose plusieurs fois équivaut à ajouter des couches à une histoire.

Championnat Intercontinental Handicap Match 3 contre 1: Braun Strowman (c) contre Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura

Sami Zayn fait une très bonne impression de Strowman. “Roll international” est ce qu’ils appellent la composition d’équipes de commentaires d’autres langues. Cela est parfaitement logique et je suis heureux que nous ayons un nom pour y faire référence maintenant. Wow. J’étais convaincu que Strowman conserverait le titre. J’espère que cela fait partie d’une idée d’histoire réelle et pas seulement que la WWE prouve une fois de plus qu’elle ne pense pas que Strowman puisse détenir un titre (un peu comme la façon dont 4×4 Sasha Banks a perdu son titre lors de sa première défense). espérons également qu’il y a une idée décente pour WrestleMania. J’espérais Sheamus ou Corbin contre Strowman, mais maintenant, je ne peux pas penser à ce qu’ils feraient avec Zayn et Strowman et compagnie.

Championnat n ° 1 du Championnat des femmes brutes Elimination Chamber Match: Asuka vs Liv Morgan vs Natalya vs Ruby Riott vs Sarah Logan vs Shayna Baszler

Un coup de tête pop-up sur un pod est loin d’être aussi impressionnant que ce qui s’est passé lors du match par équipe. J’espère qu’ils ne pensent pas que c’est à la hauteur et qu’ils enchaînent avec quelque chose de mieux. Le crossbody de Sarah Logan était mieux, mais encore plus intéressant a été entendu “Êtes-vous sûr que vous allez bien?” et “Ouais ouais ouais ouais ouais” puis “Natalya”. Nattie se fait malmener. Je ne suis pas contre l’idée que Baszler élimine tout le monde, mais je ne pense pas que c’était la façon de procéder. Cela semble décousu et étrange.Zzzzzzz.Eh bien, c’est tout. Prenez le match le plus simple à prévoir sur la carte et réservez-le de la manière la plus ennuyeuse et terminez la nuit. Cela a sapé mon énergie.

