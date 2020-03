Real Reason WWE a retiré Bray Wyatt et Matt Hardy de la télévision en 2018

WWE.com

Matt Hardy et Bray Wyatt ont formé un tandem amusant de la WWE en tant que Deleters of Worlds en 2018, arrachant les championnats Raw Tag Team de The Bar au Greatest Royal Rumble avant de les déposer dans The B-Team un peu moins de trois mois plus tard.

Bien que ni l’un ni l’autre n’ait été autorisé à montrer leur meilleur travail, Wyatt et Hardy ont apprécié ce qui pourrait être considéré comme des relances de carrière miniaturisées en tant qu’équipe de tag et ont bien travaillé ensemble, bien qu’ils aient disparu de la télévision peu de temps après avoir abandonné les sangles Raw à Extreme Rules 2018.

Pourquoi était-ce? Parce qu’ils proposaient trop d’idées, apparemment.

Hardy a dit ce qui suit lors d’un récent entretien avec Busted Open Radio (h / t Fightful): –

“Je pense que la raison pour laquelle Bray et moi avons été retirés de la télévision à ce moment-là était qu’ils étaient fatigués de nous suggérer des idées et comment utiliser le composé Hardy et nous ne devrions pas lutter tout le temps. Je pense que tout le scénario aurait pu être ainsi beaucoup plus si nous pouvions amener les gens à écouter nos idées. “

Hardy a mentionné que sa famille avait emmené Wyatt après l’incendie de la maison de Bray, que l’ancien chef de culte faisait des corvées à la demande du sénateur Benjamin et que le fils de Matt, le roi Maxel, “le dirigeait”.