Récapitulation de la semaine 2 de XFL, notes d’événements en direct NXT, Natalya apparaît à Lynwood, plus

– Avant l’épisode de ce soir de WWE Monday Night RAW de l’Angel of the Winds Arena à Everett, Washington, la superstar de la WWE et l’acteur de Total Divas Natalya sont apparus à Lynwood, Washington pour une apparition personnelle. Le vétéran de la lutte professionnelle de longue date et membre de la célèbre famille Hart a signé des autographes et pris des photos avec des fans qui se sont présentés pour la rencontrer avant l’enregistrement de la WWE ce soir. Pour en savoir plus sur Lynwood de Nattie, WA. apparition le 17/02, visitez son flux Twitter officiel @NatbyNature.

Je ne peux pas attendre! https://t.co/A0iUJSPMNf

– NattieByNature (@NatbyNature) 17 février 2020

– La marque en noir et or de la WWE devrait se dérouler à Milwaukee, Wisconsin et Ocala, en Floride ce week-end pour des événements NXT en direct non télévisés. Si quelqu’un participe au salon, nous recherchons des rapports. Me contacter via Twitter @ MattBoone1984.

– Les vidéos récapitulatives de la semaine 2 de la XFL pour les matchs Houston Roughnecks contre St. Louis BattleHawks et Los Angeles Wildcats contre Dallas Renegades ont atterri sur la chaîne YouTube officielle de XFL. Découvrez les vidéos ci-dessous.