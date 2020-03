Récents de fréquentation de la WWE + Les meilleures émissions du réseau WWE les plus regardées

Source: The Wrestling Observer Newsletter

Vous pouvez consulter les meilleures émissions du réseau WWE pour la semaine dernière ci-dessous:

1. WWE Super Showdown

2. WWE Ruthless Aggression (Épisode 4: Brock Lesnar)

3. Agression sans pitié (épisode 3: évolution)

4. Agression sans pitié (épisode 2: John Cena)

5. Agression sans pitié (épisode 1)

6. WWE 24: R-Truth

Vous pouvez consulter quelques chiffres récents de fréquentation de la WWE ci-dessous:

* WWE SmackDown (2/28) – Boston, Massachusetts: 11 250 fans

* Événement en direct WWE NXT (2/29) – Jacksonville, Floride: 400 fans

* Événement en direct WWE RAW (2/29) – State College, Pennsylvanie: 3000 fans

* Événement en direct WWE SmackDown (2/29) – Elmira, New York: 2300 fans

* Événement en direct de la WWE NXT (2/28) – Largo, Floride: 300 fans

* Événement WWE SmackDown (3/1) – Syracuse, New York: 5000 fans

* WWE RAW (3/2) – Brooklyn, New York: 9 000 fans