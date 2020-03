Réflexions de la table ronde d’eWN sur la WWE et la pandémie de coronavirus

Bienvenue dans une autre édition de Table ronde eWN, où nous rassemblons ici certains des écrivains les plus actifs sur eWrestlingNews et partageons la plate-forme pour répondre à certaines questions concernant un sujet centralisé, un événement à venir, etc.

Ceci est destiné à montrer le potentiel d’un large éventail de perspectives ainsi que la façon dont parfois, il peut y avoir un consensus de groupe quel que soit votre point de vue, nous vous invitons donc également à vous joindre à la discussion en répondant à ces questions. vous dans la section commentaires ci-dessous.

Pour ce volume particulier, nous allons malheureusement nous concentrer sur la pandémie de coronavirus et comment la WWE fait face à COVID-19.

Rappel: lavez-vous les mains, ne touchez pas votre visage, pratiquez la distanciation sociale si vous devez quitter la maison mais évitez-la autant que possible, et contribuez autant que possible aux points positifs du monde au lieu des points négatifs.

Participants à ce tour = Anthony Mango, Liz Pugliesee, Andrew Balaz, Steven Mitchell, Ethan Absler, Brandon Ewing, John Scafide, Carol Cassada et Sarah Hirsch.

1) “Pensez-vous que la WWE aurait dû reporter WrestleMania, plutôt que de le tenir au Performance Center?” “

MANGUE: J’ai 50/50. Il y a tellement de points négatifs dans la façon dont la WWE fait cela que je ne peux tout simplement pas être convaincu que c’est la bonne décision. Cependant, je peux voir pourquoi la WWE ne voudrait pas manquer de faire ce spectacle. Ils montrent également leur ténacité en camionnant, peuvent conclure certains scénarios (même de manière terne) et le spectacle continuera, cependant. C’est juste difficile parce que nous ne savons pas quand ce sera. Si nous avions la confirmation que les choses pourraient redevenir normales d’ici mai, je dirais d’attendre, mais comme la WWE peut ne pas être en mesure de faire un spectacle pendant des mois, il est logique de le faire maintenant.

PUGLIESEE: Honnêtement, c’est une question difficile à répondre. Il est généralement considéré comme leur «réinitialisation» pour conclure les histoires et en commencer de nouvelles. D’une part, je suis content qu’ils essaient de nous divertir, mais d’autre part, vous vous inquiétez du risque qu’ils prennent en exposant certaines personnes pendant le voyage, etc.

BALAZ: Le fait que WrestleMania soit le point culminant des plus grands arcs vers lesquels ils ont construit; ce n’est pas seulement un PPV normal. Le report aurait fait traîner des histoires dont les gens se plaignent déjà, ou tout simplement rejeté l’année et forcé une troncature étrange des reformulations et quoi qu’ils fassent. Je pense donc que le déplacer est un mal nécessaire pour qu’ils puissent continuer leur plan, plus ou moins.

MITCHELL: Je pense que c’est bien que la WWE ait transformé cette crise en une occasion unique d’essayer un événement WrestleMania de deux jours sur PC. Le report aurait signifié que cela traîne plus longtemps, ce qui ne fonctionnera pas avec Empty Arena Raws, NXTs et SmackDowns. Cependant, il y a maintenant la crainte que certains moments dignes de marquage ne se produiront PAS parce que Vince veut que les foules en direct les marquent.

ABSLER: C’est une question tellement difficile à répondre car les fans sont sans doute l’aspect le plus important de la lutte en direct, cependant, les scientifiques pensent que le coronavirus va empirer avant de s’améliorer. Il n’aurait pas été judicieux pour la WWE de reporter la série indéfiniment car cela aurait été leur seule option, donc ils sont vraiment mis dans une position difficile ici. Je pense qu’ils ont fait le bon choix que cela se fasse comme prévu, mais avec un changement de lieu. Vous devez tirer le meilleur parti de la situation qui vous est donnée.

AILE: C’est un appel difficile. Je comprends que la WWE veut garder son engagement. C’est le plus grand spectacle de l’année et ils ne veulent pas annuler le spectacle. Cependant, en tant que fan, vous aimeriez voir WrestleMania devant un public en direct, peu importe la capacité de la foule. L’essentiel, c’est que je pense que la société aurait dû retenir WrestleMania jusqu’à une date et une heure futures.

SCAFIDE: Absolument. Il n’y a même pas de débat discutable sur le point de savoir si WrestleMania aurait dû ou non dû être reporté. Dans 5 ans, WrestleMania 36 ne serait qu’un autre événement dans la liste des extravagances cachées dans le mélange d’événements PPV sur le réseau WWE ou ESPN +. Personne ne batrait même un œil en disant: «Homme, souviens-toi à quel point WrestleMania était mauvais de reporter jusqu’en juin (ou juillet). Ce serait juste un autre événement à regarder. Mais maintenant, parce qu’il est forcé en avril, pendant cette horrible pandémie, aussi longtemps que l’histoire pourra être racontée, nous revivrons toujours un WrestleMania de qualité inférieure dans les pires moments. Cela deviendra essentiellement la pire WrestleMania de tous les temps, uniquement par principe.

CASSADA: Je sais qu’en ce moment il y a une mentalité «le spectacle doit continuer» avec la WWE, mais avec Wrestlemania, je pense que c’est un événement qui aurait dû être reporté. Wrestlemania est leur plus grand PPV, celui que les superstars et les fans attendent avec impatience chaque année. Beaucoup de stars auront leur grand moment au PPV et avoir des fans pour en témoigner est ce qui le rend plus spécial.

HIRSCH: Je ne connais vraiment pas la bonne réponse à cette question. La pandémie de coronavirus est quelque chose de différent de tout ce que nous avons vu. Peut-être que si la WWE avait pu organiser l’événement à Raymond James à une date ultérieure, j’aurais pu voir le report. Ce n’était peut-être pas le cas.