Réflexions de la WWE Royal Rumble 2020 et revue de récapitulation après le spectacle

Avec la conclusion de WWE Royal Rumble 2020, il est temps de revenir sur ce qui s’est passé et d’évaluer les dégâts, de louer les points positifs et de parler de ce qui s’est passé.

Comme d’habitude, à la fin de ce post, vous verrez mon podcast post-émission Smack Talk Pay-Per-Viewpoint habituel, qui examine l’événement plus en détail, mais pour ceux qui veulent une version plus condensée de mes pensées, je vous présente ma réaction «plus rapide qu’un hoquet» aux différentes parties de la soirée:

Sheamus contre Shorty G:

Pour un match d’avant-spectacle, c’était bien. Je ne pense toujours pas que c’était une nécessité pour la carte pour commencer et si la couper (et l’autre match) aurait réduit le temps et condensé le coup d’envoi à 1 heure de l’analyse, je serais d’accord avec cela ne se produit pas du tout et descend simplement sur SmackDown à la place.

Au moins, le bon appel a été fait pour gagner Sheamus, au lieu d’essayer quelque chose de subtil avec Shorty G se fâcher et Sheamus le battant ensuite comme si j’avais partiellement peur.

Match de championnat des États-Unis: Andrade (c) contre Humberto Carrillo:

Je n’avais aucun intérêt à cela, car Carrillo n’est tout simplement pas quelqu’un avec qui je peux me connecter. Et voilà… Je n’avais aucun intérêt pour le match, comme prévu. Cela n’a rien fait pour moi et il semblait que la foule était d’accord avec cela (bien qu’ils semblaient morts pendant une bonne partie de la nuit au-delà de cela aussi).

Encore une fois, mon plus gros point à retenir était que j’étais content qu’Andrade ait gagné, mais j’aurais pu m’en passer et réduire le temps. Pouvons-nous officiellement dépasser Carrillo, maintenant?

Match Falls Count Anywhere: Roman Reigns contre King Corbin:

Au début, je pensais que ça allait. Ensuite, j’ai commencé à y penser de plus en plus tout au long de la nuit et j’ai conclu que c’était décevant.

Samoan Passer deux fois sur une table, une éclaboussure que nous avons mieux vue avant et une lance sur une pirogue? C’est surtout tout cela qui m’a permis d’allonger la durée d’un mois alors que cela aurait dû se terminer au TLC? Cela n’en valait pas la peine et j’ai toujours l’impression que ce n’est pas fini.

Match Royal Rumble pour 30 femmes:

C’était très amusant! Je suis un grand fan de Bianca Belair qui a l’air solide. J’ai creusé les retours de Mighty Molly, Kelly Kelly et Beth Phoenix à des degrés divers. J’étais heureux que tant de personnes de NXT soient également présentes.

Je pourrais attraper beaucoup de choses ici et là, comme la façon dont je souhaite que Victoria soit dans le match ou la haine que Lana et Liv Morgan continuent. Mais surtout, le seul point négatif que j’ai, c’est que je ne veux pas du tout voir Charlotte Flair contre Becky Lynch, Bayley ou à peu près n’importe qui d’autre à WrestleMania. Avoir sa victoire complètement zappé un tas de points. Si cela avait été Shayna Baszler en tête, j’aurais aimé ça encore plus.

Le match était bon. Le résultat n’a pas été et au lieu d’attendre avec impatience ce qu’ils en feront, je suis maintenant convaincu que les trois prochains mois seront ennuyeux.

Match de championnat féminin de SmackDown: Bayley (c) contre Lacey Evans:

Fade. Inintéressant. Je ne peux pas dire décevant, car je ne m’attendais pas à grand-chose. Cela me rend vraiment nerveux à propos de l’image de titre de la marque bleue pour WrestleMania. Je pense qu’à ce stade, nous devrions annuler le virage du talon de Bayley comme un échec. Cela n’a pas été aussi bon que tout le monde l’espérait.

Une partie de cela est la faute de Bayley pour ne pas avoir assez bien réussi tout type de personnage méchant pour mener ces querelles. C’est en partie la faute de la WWE de ne lui avoir donné aucun adversaire solide pour lui raconter de bonnes histoires, car ce truc de Lacey Evans est aussi un raté. Mais ouais … ce n’était pas bon.

Match de sangle du championnat universel: Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan:

Je vois que certaines personnes ont beaucoup aimé ce match, mais je ne fais pas partie de ces personnes. En fait, je pensais que c’était horrible.

À ce jour, je peux officiellement dire que Bray Wyatt ne s’est pas suffisamment amélioré pour me convaincre qu’il s’agit d’un acte plus intéressant qu’auparavant. J’irais jusqu’à dire qu’il est l’un des actes les plus surfaits de la WWE depuis une dizaine d’années. Il est tout fluff (et même pas tout ce qui est bon) et puis quand la cloche sonne, il est ennuyeux.

Ce fut lent et une fête de répétition. Non seulement ce n’était pas un match de sangle approprié, ce qui a contrecarré le but de le rendre différent et intéressant, ce n’était même pas un match normal énergique. Enfer, ce n’était même pas lent dans le facteur effrayant. C’était juste le fait qu’ils prenaient beaucoup de temps entre les mouvements qui n’étaient pas assez impressionnants pour accumuler mon adrénaline pour m’empêcher de m’énerver de faire autre chose.

Si ce n’était pas mon travail de regarder et de revoir toutes ces choses, je me serais détourné.

Match de championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Asuka:

Même si la foule ne semblait pas être aussi passionnée que je le méritais, je l’aimais beaucoup. C’était certainement un pas en avant par rapport à ce qui l’avait précédé, c’est certain.

Asuka est sortie de cette querelle en regardant mieux qu’elle ne l’avait fait depuis des mois, même en tant que moitié des championnes par équipe, parce que suffisamment d’efforts ont été faits pour la définir comme une menace légitime pour Becky Lynch. Même dans ce match, Lynch semblait être un outsider, bien qu’il soit le champion.

Mais cette histoire est finie. Je ne veux pas les voir se greffer à cela en le frappant simplement dans le sol avec des matchs. Au lieu de cela, que ce soit un voyage d’un an qui, bien que involontaire, raconte une bonne histoire de quelqu’un surmontant un obstacle précédent.

Match Royal Rumble à 30 joueurs:

Vous penseriez que j’aurais détesté cela, étant donné mes antécédents de dépassement de Brock Lesnar, mais j’ai vraiment apprécié cela. Bien sûr, j’ai mes piqûres, cependant.

Dommage que nous n’ayons pas vu John Morrison et / ou Kofi Kingston faire quoi que ce soit pour se sauver. C’est une occasion massivement manquée. Tout comme Matt Riddle dans le ring avec Lesnar. Mais nous avons réussi à faire en sorte que Keith Lee ait un moment (quoique bref et équivalent à rien) ainsi que l’objectif ultime de Drew McIntyre qui s’éloigne victorieux.

Je suis totalement déçu que McIntyre devienne le prochain champion. Je ne pense pas que ce sera le cas, car la WWE a récemment tendance à faire perdre les vainqueurs de Royal Rumble, mais au moins en ce moment, ils n’ont pas emprunté cette sombre voie.