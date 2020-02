Regarder: Bande-annonce officielle Fast & Furious, avec John Cena (vidéo)

Découvrez la bande-annonce officielle de Fast & Furious 9 ci-dessous:

La légende de la WWE John Cena co-stars dans le 9ème épisode de la franchise principale Fast & Furious, Fast & Furious 9. En 2019, une autre légende de la WWE Dwayne “The Rock” Johnson a joué dans un spin-off de la série avec Jason Statham intitulé “Hobbs & Shaw”.

En parlant avec Collider, Cena a dit ce qui suit au sujet de la signature du film: «Mec, celui-là [Fast & Furious 9] était génial à bien des égards parce que c’est une franchise, comme une ancienne franchise. Le casting de ce film travaille essentiellement depuis 20 ans. C’est un environnement familial et c’est un environnement que le monde considère également comme sa famille. Ils sont dans l’histoire, ils sont dans les personnages, et ils sont dans ce récit de 20 ans en huit épisodes qui, dans de nombreux cas, [is defining]. C’est en grande partie ce pour quoi vous êtes connu dans le divertissement et ce à quoi les gens s’attendent. “

F9 devrait sortir en salles aux États-Unis le 22 mai 2020 chez Universal Pictures.