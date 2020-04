La WWE a sorti un nouveau clip avec SmackDown Tag Team Champions The Miz et John Morrison.

La chanson a été publiée pour appeler leurs adversaires de WrestleMania 36 alors que la WWE a toujours un match à échelle de menace triple pour les titres annoncés avec Miz et Morrison défendant contre The New Day et The Usos.

Comme indiqué, ce match devrait être modifié lors du SmackDown de vendredi sur FOX.