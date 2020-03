REGARDER: Les Young Bucks enterrent Matt Hardy dans le dernier épisode gratuit de suppression

Matt Hardy a publié le dernier épisode de Free The Delete sur YouTube.

L’épisode présente Hardy se faire enterrer par The Young Bucks. Hardy reste un agent libre.

Dans l’épisode 11 de «FREE THE DELETE», les Young Bucks sont arrivés au Hardy Compound après avoir reçu un coup de téléphone effréné de Matt. Matt explique son plan peu orthodoxe aux Bucks, déclarant qu’ils sont les deux seuls à pouvoir déconnecter ZENITH (qui a été infecté et maintenant contrôlé par ABOMINATION) de son VESSEL. Les Bucks très hésitants et confus doivent ensuite les enterrer afin que Matt et ZENITH puissent être ressuscités. Est-ce que ce plan fou fonctionnera? PRENDRE PLAISIR!