Report – L’événement de reprise de WWE NXT reporté peut être diffusé sur NXT, Hall of Fame to Air sur RAW / SmackDown?

Selon Pat Laprade, membre de l’équipe française annoncée par la WWE, la prise de contrôle de la WWE NXT et le Temple de la renommée de la WWE auront lieu depuis le Performance Center pendant NXT et RAW / SmackDown. On ne sait pas exactement quand ils seront diffusés ou s’ils diffuseront en direct depuis des arènes vides. Il a dit,

«Quant à NXT TakeOver et HOF, les deux n’auront pas lieu dans leurs formes prévues. La rumeur veut que le mercredi avant WrestleMania, une grande émission NXT, similaire à TakeOver, sera diffusée à la télévision. Pour HOF, les discours pourraient fournir Raw et SD ”

Au moment d’écrire ces lignes, la WWE n’a pas confirmé cette rumeur. La WWE WrestleMania a lieu le 5 avril.

