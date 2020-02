Report – Tito Ortiz s’entraîne à lutter au WWE Performance Center

Actuellement, Tito Ortiz s’entraîne pour être un lutteur professionnel au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Ces dernières années, plusieurs combattants du MMA sont passés à la lutte professionnelle. Ce n’est pas la première fois que la WWE et Tito Ortiz sont liés. En 2003, l’ancien champion UFC Light Heavyweight a eu de brèves discussions avec la WWE pour rejoindre la société.

Dave Meltzer de The Wrestling Observer a déclaré ce qui suit: «Tito Ortiz s’entraîne pour devenir un lutteur professionnel au Performance Center au moment où nous parlons. Il était là toute la semaine et j’ai entendu beaucoup de choses sur son éthique de travail, qui ne me surprend pas, son enthousiasme, qui ne me surprend pas. “

Auparavant, Ortiz a eu plusieurs apparitions avec IMPACT Wrestling au fil des ans, dont certains rôles d’arbitre invité. En août 2013, Ortiz a refait surface très brièvement dans la promotion en tant que membre de la faction Aces & Eights.