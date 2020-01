Report – WWE Références Riddle / Lesnar Confrontation Pendant Performance Center Class

Comme nous l’avons signalé ici sur eWn, Brock Lesnar et Matt Riddle ont eu une altercation verbale lors de l’événement à la carte Royal Rumble de dimanche. Selon les rapports, Lesnar a dit à Jedusor «d’arrêter de dire mon nom et de me taguer en merde parce que vous et moi ne travaillerons jamais ensemble. Déjà.”

Lors de la classe d’aujourd’hui du WWE Performance Center, il y a eu une mention de ce qui s’est passé lors de l’événement à la carte Royal Rumble entre les deux. Il aurait été dit à la classe de ne pas appeler les talents RAW et SmackDown sur les réseaux sociaux à leur insu. La mention «a beaucoup fait rire les talents de NXT présents.»

Comme indiqué précédemment, Riddle aurait beaucoup de chaleur sur lui dans les coulisses en ce moment. On ne sait pas si cela est dû à ses problèmes d’attitude ou à l’incident avec Brock Lesnar.