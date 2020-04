Reportage dans les coulisses – La WWE a-t-elle essayé de saboter les enregistrements télévisés AEW de jeudi?

Comme nous l’avons signalé sur notre officiel Compte Facebook eWn Plus tôt dans la journée, AEW a enregistré plus de contenu pour Dynamite jeudi. Ils ont enregistré mardi – jeudi cette semaine. Selon un rapport de Wrestling Inc, plusieurs responsables géorgiens ont tenté de fermer les enregistrements télévisés de jeudi. Le site rapporte que plusieurs responsables sont arrivés au gymnase de QT Marshall à Norcoss, en Géorgie, et ont tenté de fermer les enregistrements.

Les responsables d’AEW ont pu produire les documents appropriés qui montraient qu’ils suivaient les codes appropriés. Une fois cela fait, les enregistrements ont été autorisés à se poursuivre, mais plusieurs représentants de l’État sont restés pour s’assurer que les protocoles étaient respectés. Les enregistrements sont en cours pour fournir du contenu pour Dynamite jusqu’à la mi-mai. L’État de Géorgie appliquera son ordre de “séjour à la maison” vendredi, donc AEW a été autorisé à enregistrer jeudi tant qu’ils détiennent les permis nécessaires pour le bâtiment, ce qu’ils ont fait.

Bien sûr, la spéculation parmi certains talents était que la WWE était peut-être à l’origine de la tentative de fermeture des enregistrements télévisés. Prenez cela pour ce qu’il est – la spéculation à ce stade. Mais l’emplacement a été divulgué en ligne tard hier soir et beaucoup ne pensent pas que ce soit une coïncidence si des responsables géorgiens se sont présentés peu de temps après. Fondamentalement, quelqu’un de la WWE a peut-être passé un coup de fil. Mais encore une fois, ce n’est que spéculation parmi certains des talents AEW à ce stade.

Nous vous informerons à mesure que nous en apprendrons davantage sur cette histoire en développement.