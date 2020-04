Reportage dans les coulisses – Vince McMahon a tenté d’exécuter WrestleMania 36 dans un stade vide

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, WWE WrestleMania 36 sera diffusé ce soir et demain soir depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Les émissions ont été enregistrées la semaine dernière.

Selon un rapport de Sports Illustrated, Vince McMahon tentait de faire en sorte que l’événement ait lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, sans fans. C’est avant que le coronavirus ne devienne beaucoup plus grave qu’aujourd’hui.

Bien sûr, la situation était très fluide et a évidemment changé à mesure que le virus devenait plus grave. Alors qu’il attendait jusqu’à la dernière minute, McMahon a été informé par le maire de Tampa, en Floride, que cela n’allait pas se produire. Les responsables de la ville étaient préoccupés par le fait que l’événement se déroule – stade vide ou non – au milieu d’une pandémie. De plus, le stade aurait été un problème esthétique majeur en ce qu’il était impossible d’éviter de montrer les sièges vides. Comme vu ces dernières semaines, la WWE a modifié leurs angles de caméra pour éviter de montrer les sièges vides dans le Performance Center.

Selon SI, Vince McMahon était à peu près la seule personne qui voulait continuer avec l’émission ce week-end. McMahon n’avait pas d’autre choix que de déplacer le spectacle au WWE Performance Center à Orlando. L’idée d’annuler l’événement aurait été contraire aux principes commerciaux de McMahon selon lesquels «le spectacle doit continuer». Le site rapporte que «reporter» l’événement aurait été un «cauchemar logistique» car le reste de l’année est déjà largement réservé. Croyez ce que vous voudrez car cela se rapporte à cela, car nous savons tous que la WWE réserve sa télévision chaque semaine ces jours-ci. Bien sûr, certaines des querelles à long terme sont réservées à l’avance, mais Vince McMahon est connu pour changer les choses en un clin d’œil.

En outre, il n’y a actuellement aucun mot sur le moment où certaines de ces restrictions seront levées, il a donc été difficile d’annoncer une nouvelle date si elles devaient reporter l’événement.