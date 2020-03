Reportage dans les coulisses – Vince McMahon fait de grandes réécritures créatives à RAW

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, Vince McMahon a réécrit un tas de diffusion RAW de lundi. Certaines de ses réécritures tardives incluaient les débuts de l’araignée de compagnie d’Erick Rowan, la perte de Ricochet contre Riddick Moss et plus encore. Vince aurait réécrit le script pour la révélation de la cage de Rowan et voulait avoir une grosse tarentule à l’intérieur de la cage. McMahon a également réécrit le match Ricochet contre Riddick Moss. Ce match devait à l’origine être Moss vs R-Truth, ce qui est plus logique avec les intrigues de ces derniers mois. McMahon a plutôt changé R-Truth en Ricochet, qui vient de travailler un match avec Brock Lesnar au Super ShowDown. Vince a ensuite insisté sur une victoire nette pour Moss, poursuivant ainsi l’enterrement de Ricochet.

Vince McMahon a également réécrit le match gantelet d’Aleister Black avec le Club, accordant spécifiquement à Black sa première défaite sur la liste principale. Comme vous vous en doutez, la réservation de Ricochet et Aleister Black s’est déroulée dans les coulisses. Le problème est que personne ne peut rien y faire pendant que Vince prend les décisions finales.

Selon des sources, Kairi Sane remplaçant Asuka dans son match avec Shayna Baszler n’était pas une réécriture. Asuka n’a légitimement pas été effacée après avoir subi une entorse au poignet lors d’un événement en direct à la WWE la nuit précédente.