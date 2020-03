Reportage dans les coulisses – Vince McMahon ne veut pas travailler avec CM Punk

Comme beaucoup d’entre vous l’ont vu ces derniers mois, CM Punk a fait des apparitions très limitées sur «WWE Backstage». Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, cela est dû à Vince McMahon et à la WWE. Selon des sources, Vince McMahon ne veut pas du tout faire affaire avec lui. Les responsables de la WWE seraient «très négatifs» sur l’idée de ramener Punk malgré ses apparitions sur «WWE Backstage». En interne, McMahon a nommé CM Punk et Alberto El Patron (Del Rio) comme des personnes avec lesquelles il ne veut pas travailler à l’heure actuelle.

Cela étant dit, la WWE a initialement autorisé l’idée de CM Punk d’apparaître sur “WWE Backstage” comme une concession car ils ne voulaient pas dégager de vibrations négatives avec leur nouveau contrat avec FOX. CM Punk apparaissant sur “WWE Backstage” était quelque chose que FOX voulait, pas WWE, et l’accord de Punk est exclusivement via FOX. La société a accepté qu’il puisse apparaître dans l’émission, mais celle-ci devrait être limitée à une émission par mois. Pour ce que ça vaut, Paul Heyman et d’autres ont fortement insisté pour que CM Punk soit ramené, mais Vince McMahon a fondamentalement dit «pas moyen». Même l’agent de CM Punk a tenté d’ouvrir une ligne de communication avec la WWE, mais cela a été refusé.

Alors que certains avaient fait valoir qu’une apparition unique pour CM Punk à WrestleMania aiderait les entreprises, on leur a dit que Punk se «dévaluait» lui-même en revenant sur «WWE Backstage». Les notes ont également été moins que stellaires, même lorsque CM Punk est à l’affiche.