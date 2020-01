Reportage: NJPW en pourparlers avec Viceland pour TV Deal

Le mois dernier, il a été annoncé que NJPW quitterait AXS TV et n’avait pas l’intention de diffuser leurs événements aux États-Unis cette année.

Dave Meltzer a rapporté dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter qu’il y avait eu des discussions préliminaires entre NJPW et Viceland pour un accord avec la télévision américaine.

Il a été noté qu’il y avait «au moins l’ouverture de lignes de communication».

La croyance est que les négociations devraient prendre beaucoup de temps car TV-Asahi détient les droits d’enregistrement de New Japan, et l’accord AXS / NJPW était entre AXS et TV-Asahi.