Résultat WWE Smackdown (13/03/20): John Cena-Jeff Hardy Return

La WWE a diffusé une édition spéciale de SmackDown, hier soir à un moment où le monde du sport dans son ensemble est touché par le coronavirus. Un spectacle à huis clos sans aucun public était en magasin qui a été diffusé par le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. L’accumulation majeure de WrestleMania était là dans l’émission où deux grands noms, John Cena et Jeff Hardy ont fait leur retour. Découvrez comment ceux-ci se sont passés,

Triple H a été vu debout au milieu du ring, promettant un spectacle rempli de divertissement, tout le long. Il a ensuite rejoint Michael Cole pour le commentaire alors que SmackDown commençait avec des travaux pyros et laser.

“Asseyez-vous, détendez-vous et si vous le pouvez, oubliez le monde qui vous entoure et laissez-nous vous sourire. BIENVENUE SUR #SmackDown sur @FOXTV!” – @TripleH pic.twitter.com/HLQ31bfqoW

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Sasha Banks est sortie pour lancer les choses sur SmackDown aux côtés de la championne féminine Bayley. Ils sont allés voir Triple H pour demander où se trouvait Paige. Cole a noté que Paige avait un problème de voyage. Donc, Banks a fait une diatribe sur elle avant qu’Alexa Bliss et Nikki Cross ne les interrompent et les défient dans un match.

O YOU VOUS ÊTES, @RealPaigeWWE?! Its @ itsBayleyWWE & @SashaBanksWWE vous attendent. #SmackDown @TripleH pic.twitter.com/0PrW8gbAkp

– Univers WWE (@WWEUniverse) 14 mars 2020

Ainsi, le concours d’ouverture de SmackDown s’est déroulé avec la formation de Sasha Banks et Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross en action par équipe. Cross a frappé un Crossbody sur Banks où Bliss a donné un coup de pied à Bayley du ring, l’envoyant face première dans la table d’annonce. Mais le duo de talons est revenu en double sur Bliss. Bliss a fait le tag pour Cross mais la championne féminine par équipe Asuka l’a distraite. Sasha a verrouillé la déclaration des banques pour récupérer la victoire via la soumission.

Attendez. Que fait @WWEAsuka ici?! #SmackDown @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/WImAV1zWJ3

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

C’est un “W” pour vos MODÈLES DE RÔLE @SashaBanksWWE & @itsBayleyWWE sur #SmackDown!

Ils sont tellement cool. pic.twitter.com/kHX3Jaj9vn

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Michael Cole a interviewé Roman Reigns à propos de son match WrestleMania contre Bill Goldberg. Le Big Dog a déclaré que le nom légendaire n’était pas prêt pour un horaire à temps plein à la WWE. Il est donc normal qu’il lui prenne le championnat universel le 5 avril.

“Si je peux organiser un événement dans une petite ville tous les soirs, pourquoi ne devrais-je pas organiser l’événement le plus grand spectacle?” @ WWERomanReigns a une question pour VOUS, les critiques. #SmackDown #WrestleMania pic.twitter.com/BTDDNVoyGs

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Un segment dans les coulisses a eu lieu où Jeff Hardy est revenu sur SmackDown pour parler de son parcours difficile tout au long de l’année dernière. Corbin l’interrompit en se moquant des problèmes d’alcool et de DUI de Hardy. Hardy a informé qu’il affrontera Corbin dans un match, plus tard dans la nuit.

Oh, tu n’as pas entendu?

Le retour de @JEFFHARDYBRAND fait face au roi @BaronCorbinWWE TONIGHT sur #SmackDown! pic.twitter.com/2lE1TNL6QI

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Dans un autre segment, Daniel Bryan a félicité Drew Gulak pour sa performance à Elimination Chamber. Le nouveau champion intercontinental Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Cesaro les ont interrompus pour organiser un autre match.

Sans plus tarder…

L’INTOUCHABLE, #ICChampion @SamiZayn !! #SmackDown @WWECesaro @ShinsukeN pic.twitter.com/JhQa89a0ct

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Le Miz et John Morrison sont apparus sur SmackDown pour couper une promotion de talon sur leur défense du titre réussie à Elimination Chamber 2020.

“Si quelqu’un ne pense pas que je suis le plus grand technicien de lutte que cette entreprise ait jamais vu, PARLEZ MAINTENANT!” – @mikethemiz

🦗🦗🦗

Voilà. #SmackDown @TheRealMorrison pic.twitter.com/JT5kyj2Dag

– Univers WWE (@WWEUniverse) 14 mars 2020

Daniel Bryan contre Cesaro était le prochain affrontement sur SmackDown où ce dernier nom a pris le contrôle en frappant les avant-bras et les uppercuts. Mais Bryan a roulé Cesaro pour obtenir la victoire rapide. Après le match, Nakamura et Sami Zayn ont attaqué Bryan alors que Gulak tentait de faire la sauvegarde. Bryan a frappé une plongée suicidaire sur Nakamura pour s’échapper du ring.

✅ # ICChampion @SamiZayn dans le commentaire.

✅ @ WWEDanielBryan & @WWECesaro dans le ring.

C’est presque trop beau pour être vrai. 😍 #SmackDown pic.twitter.com/nCfTQV4qFj

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Amis? #SmackDown @DrewGulak @WWEDanielBryan pic.twitter.com/kilqXkzPS5

– Univers WWE (@WWEUniverse) 14 mars 2020

Jeff Hardy contre King Baron Corbin était le dernier match de SmackDown où le contrôle des outils Hardy a frappé certains de ses mouvements de signature. Corbin est revenu frapper un Deep Six mais nous avons vu Elias gratter sa guitare sur la table d’annonce. La distraction a permis à Hardy de frapper Twist of Fate et a suivi avec Swanton Bomb pour remporter la victoire.

Audience ou pas d’audience, c’est toujours une belle vue. #SmackDown @JEFFHARDYBRAND pic.twitter.com/sHcImUUxvI

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Michael Cole a invité John Cena sur le ring de SmackDown qui a coupé une promo sur son match contre Bray Wyatt. Il a mentionné que ce match sera brutal. Wyatt est bientôt apparu sur le ring pour confronter Cena pour avoir quelques mots et envoyer un avertissement. L’arène est devenue sombre lorsque nous avons entendu The Fiend rire à travers le système de son pour terminer le spectacle.

Le message reste toujours le même: JAMAIS. DONNER. UP. @ JohnCena est ici EN DIRECT dans le @WWEPC. Surréaliste. # SmackDown pic.twitter.com/EWicFC0fBi

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Laissez-le entrer, @ JohnCena. # WrestleMania #SmackDown @WWEBrayWyatt pic.twitter.com/V0HcAW74OM

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 14 mars 2020