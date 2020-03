Résultats AEW Dark: 10 mars 2020

Il y a plus d’action dans les retombées de Revolution! Qui fera de grands pas dans les rangs de l’AEW à l’approche de Blood & Guts?

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

Jurassic Express VS Peter Avalon avec Leva Bates et Kip Sabian avec Penelope Ford!

Jungle Boy et Luchasaurus affrontent le bibliothécaire et Superbad pour lancer les choses! Est-ce qu’Avalon et Sabian rebondiront ensemble et augmenteront les rangs des équipes d’étiquettes vers Hangman Page et Kenny Omega? Ou vont-ils disparaître à mesure que l’hiver dégèle au printemps?

Avalon étouffe à nouveau la foule alors qu’il fait son entrée. “Nous sommes à Denver, Colorado!” Mais avant qu’Avalon ne puisse proposer des abattages intelligents, Jurassic Express fait son entrée! Marko Stunt mène la marche sur la rampe et les équipes trient. Les fans sont tirés alors que Luchasaurus commence contre Kip. Kip pénètre dans le visage du Saurus, alors le Saurus serre une griffe! Sabian glisse hors de l’étrangleur puis plonge la botte dans la pose de la grue. Saurus BOOTS Sabian au coin! Avalon entre, mais il voit une chaussure et s’arrête! Saurus rugit mais Avalon dit “Chut!” Saurus recule pour marquer dans Jungle Boy et il fait le tour d’Avalon. Les fans tirent comme des ceintures JB mais des têtes Avalon. JB s’éteint mais Avalon le dépasse avec une épaule.

Avalon fait taire tout le monde, puis court, mais les choses s’accélèrent et il montre son agilité! JB balaie les jambes et les couvertures, ONE. Avalon va balayer mais JB saute dessus et fait taire le bibliothécaire! JB esquive les manches de hache pour CHOP! Il verrouille les articulations et utilise acrobatiquement les cordes pour éloigner Avalon des bras! JB court pour incliner-o-tourbillonner les headscissors et les dropkicks! Les fans se déclenchent alors que JB s’arrête, mais Superbad et sa compagnie sont bouleversés. JB amène Avalon mais Sabian passe. Avalon inverse la clé mais JB le berce avec un droit. Sabian saute mais dans un coup de pied de mule! JB scoop claque Sabian puis des sentons d’implosion! Le corps du tremplin de tremplin retire Avalon du ring! Denver est renvoyé pour JB mais Avalon tire Saurus du tablier et pousse Stunt vers le bas!

Sabian met JB sur le tablier mais JB l’enfigure! JB lance des frondes mais Penelope le fait trébucher! Sabian en profite avec le brise-cou drapé! Couvrir, DEUX! La Bad Girl est bouleversée mais Avalon entre en scène. Avalon griffe le dos de JB et Sabian le bouscule. Les fans se rallient et JB riposte. JB court mais dans un lariat de jambe! Le meunier d’Avalon frappe le Saurus, mais cela ne fait qu’énerver le dino-man! Avalon s’enfuit et met JB dans le coin. Sabian attrape JB dans une couchette tandis qu’Avalon CHOPS et frappe JB vers le bas. Tag vers Sabian et Avalon soulève JB. Tremplins Sabian, dropkick missile Hart Attack! Couvrir, DEUX! Sabian donne un coup de pied et frappe JB dans la frustration, jusqu’aux cordes.

Les fans boo mais Sabian leur donne des égalités, et Penelope étouffe JB sur les cordes! Sabian étiquette Avalon et ils doublent le suplex JB. Cover, TWO, mais Avalon est sur JB avec une pochette camel. Les fans se rallient et JB perdure. JB se bat et jette des coudes, puis SLAP Avalon! Avalon tire les cheveux de JB pour le jeter! Avalon snap suplexes JB grimpe alors que les fans huent. MOONSAULT FLOP! JB rampe pour son corner mais Avalon aussi. Penelope jette un livre et l’arbitre est en train de le récupérer alors que Sabian saute sur JB! Sabian fait reculer JB et Avalon l’étouffe! Leva se dispute avec Penelope au sujet de leurs tactiques, et ils commencent à bousculer! Marko s’approche pour calmer les dames, mais elles le poussent dans des barrières! Alors Leva bouscule Penelope! Penelope recule et les fans veulent les voir se battre!

Avalon et Sabian sont trop occupés à regarder leurs managers se disputer, et JB fait le tag! Luchasaurus LARIATS et CHOPS Avalon! Sabian tremplins mais Saurus esquive pour CHOP et LARIAT! Question Mark Kick! Avalon met un garde, mais Saurus le ramène à ROUNDHOUSE Avalon! Sabian est levé, esquive une corde à linge et tremplins dans les bras du Saurus! Pop-up DEATH VALLEY! Le fossilisateur abat Sabian, puis Saurus attrape Avalon. Avalon se libère de CHOP! Avalon bondit mais Luchasaurus HANDSPRINGS sous le lariat de la jambe! Luchasaurus frappe le CHOKE SLAM! Et moonsault debout! Couvrir mais Sabian le brise!

Saurus traîne Sabian par la poignée d’étranglement, mais Sabian apparaît à huricanrana! JB tape Sabian dans les coudes, puis le berce avec un avant-bras! Et un coin d’Uppercut européen! JB fouette, Sabian recule, mais JB revient avec un LARIAT! Les fans tirent avec Jungle Boy pendant qu’il tourne, donne des coups de pied et Avalon. Avalon se positionne sur les interrupteurs, mais Saurus fait des culbutes, JB envoie Avalon aux casques SPIKE de Saurus! JB s’exécute et utilise Saurus pour lancer un casque volant! Sabian reste sur le tablier mais le TAIL WHIP le descend! JB amène Avalon, alimente le scoop et la clé à boyau de Saurus, passe à un CUTTER !! Cover, Jurassic Express gagne!

Gagnants: Jurassic Express, par pinfall

Jurassic Express roule sur les rails! Vont-ils se diriger vers un championnat par équipe tourné alors que AEW avance?