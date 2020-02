Résultats AEW Dark: 11 février 2020

La championne du monde féminine AEW, Riho, se réjouit du retour de #BigKaiju, Shoko Nakajima! L’international joshi peut-il faire de grosses vagues en Alabama?

Riho VS Shoko Nakajima; Riho gagne.Sonny Kiss VS Jimmy Havoc; Havoc gagne. Hikaru Shida VS Cassandra Golden; Shida gagne. The Dark Order VS Jurassic Express; L’Ordre des Ténèbres gagne.

Tony Schiavone nous souhaite la bienvenue à AEW Dark!

Ne vous inquiétez pas que Dasha Gonzales ne soit pas là, elle sera de retour la semaine prochaine. Pour cette semaine, Rocket City USA, alias Huntsville a beaucoup d’action pour compenser!

Riho VS Shoko Nakajima!

Avant d’être bombardée par la Bête indigène ce soir-là, la championne du monde féminine d’AEW a été la première à saluer la toute nouvelle signature d’AEW! La Big Kaiju gagnera-t-elle gros maintenant qu’elle est officiellement All Elite?

La cloche sonne et Shoko tourne avec Riho. Les fans sont du côté de Riho mais Shoko ne se laisse pas déranger. Les deux se ligotent, puis Shoko repousse Riho. Ils repartent, Shoko obtient la prise de contrôle de la prise de tête mais les ciseaux Riho. Shoko se déplace pour reculer et flotter jusqu’à une prise de tête! Les fans applaudissent l’échange mais Riho coude en arrière. Riho sort de la prise de tête, mais Shoko traîne les bras et les dropkicks! Couvrir, mais Riho Matrix glisse! Riho court et fait reculer Shoko! Les fans tirent tandis que Riho amène Shoko. Shoko se glisse sous le bras et traîne Riho hors du ring.

Le Kaiju de 147 cm (4 ′ 10 ″) augmente la vitesse et les plongées! Le coup direct abat Riho! Shoko traîne Riho et monte sur le ring pour couvrir, DEUX! Shoko garde Riho avec un facelock, puis une manivelle en cravate. Elle jette à genoux pendant que Riho endure. Les fans se rallient, mais Shoko fait sortir Riho des boucles et la piétine. Shoko continue de piétiner mais l’arbitre la recule. Shoko revient à la guillotine de corde inférieure! Les fans de Riho huent alors que Shoko traîne Riho pour couvrir. DEUX, mais un proche! Shoko traîne Riho et court au sous-sol BLOCKBUSTER! Shoko entraîne Riho dans une serrure à papillon mais Riho perdure.

Les fans se rassemblent et Riho se démène pour obtenir le bris de corde! Shoko lâche à contrecœur mais fait glisser Riho dans une ceinture. Riho cherche des cordes, puis travaille à la brouette. Blocs de Shoko, dormeur de dragon au brise-roche, puis au cou! Couvrir, DEUX! Riho survit mais Shoko court, dans le rouleau de victoire de la brouette et s’arrête! Les deux femmes sont en baisse mais les fans se rallient. Riho arrive à un coin et monte alors que Shoko se lève. Riho bondit pour un gros crossbody! Couvrir, DEUX! Shoko survit mais Riho reste proche. Riho fouette, Shoko recule, mais Riho roule et laisse tomber Shoko sur les cordes! Riho compose le numéro, 619 ratés!

Shoko dropkicks Riho sur les cordes et compose pour elle-même! Riho esquive le 619, mais Shoko revient avec un appel au sous-sol! Shoko entraîne Riho mais Riho bloque les aurores boréales. Shoko jette un avant-bras mais Riho le rend. Les fans tirent au fur et à mesure que les deux vont et viennent, de plus en plus vite! Riho prend l’avantage et frappe Shoko! Mais alors Shoko bas et court, dans un genou! Riho élève Shoko mais Shoko en fait une guillotine! Riho passe aux aurores boréales! Couverture de pontage, DEUX !! Shoko survit mais Riho sourit toujours alors qu’elle se dirige vers le haut.

Les fans se rallient alors que Riho vise et bondit, SUPER DOUBLE STOMPS! Couvrir, DEUX!?! Même Riho est choqué que Shoko survive! Les fans disent “C’est génial!” Alors que Riho court de coin en coin, dans l’ouricanrana de Shoko! Couvrez, mais le coucher du soleil de Riho passe à travers! DEUX alors que Shoko repousse à une crevette, mais Riho revient à une couverture, DEUX! Shoko a le flip au coucher du soleil, DEUX! Shoko NORTHERN LIGHTS! Couverture de pontage, DEUX !!! Riho s’échappe de justesse et Shoko est furieuse! Shoko entraîne Riho dans une zone de largage et monte en haut. KAIJU SENTON FLOPS! METEORA à l’arrière! Riho court, METEORA à l’avant! Cover, Riho gagne!

Gagnant: Riho, par pinfall

Les deux plus petites femmes d’AEW ont fait un gros match en Alabama! Nous savons que Riho s’est fait prendre après la Beast Bomb qu’elle a prise, mais peut-elle trouver un moyen de survivre à Nyla Rose et de conserver le titre mondial AEW féminin?

Sonny Kiss VS Jimmy Havoc!

La Concrete Rose relève un défi extrême dans l’espoir de revenir sur une piste gagnante. Mais Sonny va-t-il embrasser la fin d’une agrafeuse avant la fin de ce match?

La cloche sonne et Havoc tourne avec Kiss. Ils ligotent et Havoc met Kiss dans le coin. L’arbitre fait reculer Havoc et Havoc s’excuse. Havoc et Kiss se nouent à nouveau, les ceintures Havoc à un démontage puis flottent à un verrou. Les deux roulent mais Havoc tient bon. Kiss se lève mais Havoc se lance sur le facelock. Havoc prend un bras, se serre contre un poignet, mais Kiss roule sur ses pieds, seulement pour que Havoc le fasse reculer. Havoc s’en prend aux doigts mais les fans se rallient. Kiss se lève, Havoc se remet à clé, mais Kiss roule et retourne et tourne pour glisser sous un coucher de soleil. UN, et les deux se détachent. Les fans applaudissent l’échange alors que Kiss et Havoc tournent à nouveau.

Havoc propose une poignée de main? Havoc dit que Kiss peut lui faire confiance, mais les fans ne sont pas si sûrs. Kiss fait confiance à Havoc et c’était une secousse nette. Les deux s’enchaînent et Havoc DECKS Kiss! Havoc s’accroche aux yeux de Kiss pour ensuite s’emparer de Kiss par derrière! Havoc fouette Kiss sur des cordes mais Kiss roule sur le dos. Embrassez les huricanranas Havoc puis brouettes en un bras-drag! Havoc se retrouve dans un coin, Kiss handprings corner to corner to SLAP Havoc back! Havoc balance des mains, embrasse des canards mais obtient un coude! Kiss vacille et Havoc lui fait sauter des boucles pour ensuite courir et fracasser l’avant-bras! Havoc court côte à côte pour un dropkick au sous-sol!

Havoc fait glisser Kiss hors du ring pour le jeter dans la rambarde! L’arbitre réprimande mais Havoc traîne Kiss vers le haut pour lancer dans le poste! Kiss est en baisse tandis que Havoc rafraîchit le décompte. Havoc fait reculer Kiss mais Kiss CHOPS! Et encore! Embrassez CHOPS Havoc autour du chemin, mais ensuite Havoc canards et Kiss hits post! Kiss lui serre la main et Havoc le poursuit! Havoc tire le mauvais bras contre la barre transversale de la boucle inférieure! L’arbitre compte à Havoc et il lâche à 4, pour ensuite grimper et faire glisser Kiss vers la corde supérieure! Havoc utilise juste la barre du haut maintenant! L’arbitre compte à nouveau, alors Havoc lâche prise et tire Kiss dans la boucle! Kiss tombe au sol mais Havoc le récupère.

Havoc amène Kiss autour de hammerlock et RAM dans le tablier! Kiss s’accroche à ce bras mais Havoc le poursuit davantage, le jetant contre les marches en acier! L’arbitre réprimande et Havoc essaie de la raisonner, tout en se tenant sur la main de Kiss! Havoc est sinistre et sournois, mais il met toujours Kiss dans le ring. Havoc torture le bras avec une serrure haute mais les fans se rallient. Kiss endure, se bat et lance des coups de corps! Havoc fourre-tout et traîne les bras Embrassez-vous dans les boucles! Ensuite, Snap le renverse! Havoc traîne Kiss sur une couverture, DEUX! Kiss est difficile mais Havoc garde son sang-froid. Havoc BITES Kiss’s bad hand! L’arbitre compte mais Havoc s’arrête à 4, pour taper la main! Havoc ne voit pas le problème et fait reculer Kiss.

Havoc hamacs et suplexes arrière mais Kiss glisse! Embrassez les bottes Havoc puis sautez en haut, mais Havoc le ROCHE d’abord! Havoc grimpe pour aller plus après le bras, mais Kiss le repousse! Havoc coupe le bras, puis porte pompier pour le ROLLING Death Valley Driver! Couvrez, DEUX, dans le FUJIWARA! Le baiser perdure alors que les fans se rallient. Kiss se bat, jette les mains mais Havoc frappe le mauvais bras. Havoc ripcords mais Kiss canards et court pour glisser et dropkick! Havoc titube les cordes et entre dans l’upercut de Kiss! Kiss scoops pour un EXPLODER! Et kips up! Les fans sont enflammés alors que Kiss court à nouveau de coin en coin et bloque les bottes pour SLAP Havoc!

Havoc se traîne mais reçoit le coup de hache de Kiss! Couvrir, DEUX !! Havoc survit et Kiss était si proche! Kiss a Havoc dans une zone de largage et les fans se rallient alors qu’il monte. Kiss est au top, et MOONSAULTS! Havoc bouge mais Kiss atterrit sur ses pieds! Kiss va Matrix, mais pas tant que le mauvais bras cède! Havoc va chercher Kiss mais Kiss donne un coup de pied du tapis! Kiss frappe un jawbreaker en cours d’exécution! Kiss déclenche de grandes frappes sur la paume, mais Havoc mord à nouveau le bras! Havoc fouette mais Kiss dégringole sur le tablier pour revenir à ROUNDHOUSE!

Kiss utilise le seul bon bras pour lancer une fronde, mais la chute de la jambe fendue obtient les genoux! Cela ne semble pas être un coup bas … Havoc obtient Kiss pour un démontage volant, au bras croisé! Kiss s’accroche mais Havoc torture les doigts! Havoc a le contrôle, Kiss tapote! Havoc gagne!

Gagnant: Jimmy Havoc, par soumission

Mais Havoc ne lâchera pas! Il va plus après le bras, et même l’oreille et le nez de Kiss! Havoc s’est mal conduit et se voit infliger une amende par la direction d’AEW, mais s’en souciera-t-il tant qu’il gagnera?

Luther parle à AEW.

“Lune. Soleil. Je suis le mutant envoyé pour détruire le monde! »Luther est le Death Dealer d’origine. Donc “M. James Havoc, “se pavaner avec vos chauves-souris en fil de fer barbelé et autres, ça va! Luther aime le baseball et les barbelés. London Bridge est en train de tomber et «J to the Immy», soyez prêt à tomber avec lui. Il sera bientôt temps de jouer au ballon.

Tony Schiavone nous rappelle où AEW se dirige ensuite!

Hikaru Shida VS Cassandra Golden!

The Wrestling Idol a accueilli un nouveau signataire, le Samurai of Stardom accueille l’autre! Riho a gagné en «accueillant» Shoko, Shida peut-elle faire de même? Ou Cassandra fera-t-elle de plus grosses vagues que le Big Kaiju dans ses débuts AEW?

La cloche sonne et Shida cercles d’or. Ils se nouent, Golden bouscule Shida et fléchit. Shida se balance mais les canards d’or pour frapper bas et headlock. Shida lance des coups de corps et s’éteint, mais Golden attrape les cheveux pour ramener Shida! L’arbitre réprimande mais Golden broie Shida. Shida amène Golden à genoux et sort à l’arrière pour obtenir la prise de tête pour elle-même. Golden lance des coups de corps et s’éteint, mais Shida revient sur les épaules du bélier. Golden bouge à peine et elle sourit à Shida. Shida court mais Golden attrape à nouveau les cheveux! Shida se libère pour attraper les cheveux de Golden! L’arbitre réprimande mais les fans approuvent alors que Shida rugit et amène Golden autour.

Golden se libère pour s’agenouiller et jeter Shida par ses cheveux! Les fans huent alors que Golden passe d’un coin à l’autre pour attaquer la hanche Shida! Shida patauge sur les cordes mais Golden la traîne pour couvrir, DEUX! Golden devient frustrée par Shida alors qu’elle la traque avec des cordes. Des fouets dorés mais Shida bloque pour lancer les avant-bras! Shida court au genou Golden dans le dos! Shida gère un scoop pour backbreaker! Les fans se déchaînent tandis que Shida laisse tomber ses cheveux! Le samouraï de la célébrité n’a encore jamais fait cela! Shida va au suplex mais aux blocs d’or. Shida bouscule et s’agenouille dur! Elle essaie à nouveau mais Golden suplexes à gourde buster!

Golden serre les dents alors qu’elle plane sur Shida. Golden fouette Shida coin à coin, puis se précipite pour un slam trottoir! Les fans huent mais Golden s’imprègne. Golden entraîne Shida dans la zone de largage et monte les cordes. BOMBES VADER dorées! Couvrir, DEUX !! Shida survit et Golden est furieux! Golden traîne Shida dans un nelson complet et la fouette! Shida cherche des cordes mais Golden l’emmène! Shida utilise une jambe pour se libérer, puis court, mais dans le port du pompier de Golden! Mais le coucher du soleil de Shida passe à travers, DEUX! Golden a une presse latérale, DEUX dans l’épingle fantôme de Shida! DEUX et Shida ROCKS Golden avec un droit! Les deux femmes sont en panne mais les fans sont excités! Un décompte permanent commence mais Shida s’assoit à 2.

Shida arrive à un coin alors que Golden rampe dans l’autre sens. Les fans se mobilisent pour Shida alors qu’elle court de coin en coin pour KNEE Golden hard! Shida jette un autre avant-bras puis court à nouveau. Balançoires en or mais dans le lancer de judo de Shida! Les fans tirent davantage tandis que Shida monte. Golden patauge jusqu’à ses pieds et Shida bondit, le missile dropkick frappe! Couvrir, DEUX! Shida tire plus et elle pompier porte! Golden se glisse et ratisse les yeux, puis jette à nouveau Shida par les cheveux! Chute de jambe, frère! Couvrir, DEUX !! Shida survit mais Golden la fait reculer.

Golden lance un gros avant-bras, puis un autre et un autre. Golden runs, dans une enziguri! Shida traîne rapidement Golden, suplex à FALCON ARROW! ASSISTANT BRILLANT! Mais Shida n’a toujours pas fini, elle prend de la vitesse pour un PSYCHO KNEE! Couvrir, Shida gagne!

Gagnant: Hikaru Shida, par pinfall

Golden a certainement fait de grosses vagues, mais ce n’était pas encore suffisant pour emporter Shida! Shida va-t-elle gravir les échelons pour être la prochaine en lice pour le Championnat du monde féminin AEW après que Riho VS Nyla aura réglé le score?

L’Ordre Noir VS Jurassic Express!

L’Exalté veut tourner Marko Stunt de leur côté, et Evil Uno s’engage à accomplir cette mission. Mais lui et Stu Grayson peuvent-ils rompre les liens d’amitié entre Marko, Jungle Boy et Luchasaurus?

Les équipes se débrouillent et les fans acclament Marko, alors il commence contre Grayson. La cloche sonne et Grayson tombe directement dans le dropkick de Marko! Grayson va dans un coin mais Marko court de coin en coin pour enfoncer son épaule! Marko fouette mais Grayson s’inverse, Marko glisse et Grayson obtient des boucles! Grainson plie et coude du tremplin Marko! Marko continue de bouger, de basculer, mais Grayson bloque pour le faire tourner dans l’autre sens. Marko atterrit sur ses pieds, seulement pour que Grayson l’écrase! Grayson sourit en regardant Marko ramper. Grayson revient en arrière mais Marko glisse! Tag chaud pour Jungle Boy!

Grayson ose JB pour amener le combat, et JB se balance dans une ceinture. JB bouscule Grayson dans les cordes au tremplin et au casque! Grayson est dans un coin et obtient un smash avant-bras en cours d’exécution. JB fouette mais Grayson s’inverse, JB monte et recommence pour continuer à bouger. JB esquive et redirige vers le lancer de la hanche, le saut périlleux et le saut de lune! Les fans tirent mais JB n’a pas fini! JB roule Grayson et court vers le démarrage du fusil Grayson! Grayson patauge autour mais JB LE COUPE! JB fouette, Grayson tient des cordes et Evil Uno CLOBBERS JB! Il semble que JB ait raté le tag créé par Uno. Uno decks Marko et les fans boo, mais Uno apporte JB.

Uno fouette JB dans un coin pour un CHOP, puis jette JB vers le bas pour sortir. Les fans huent de plus en plus quand Uno grimpe. Uno bondit vers SWANTON! Couvrir, DEUX! Uno fait valoir le décompte alors que JB survit. JB CHOPS et CHOPS, Uno le decks! Les fans se rassemblent alors que Grayson amène JB pour le corner d’Uno! Etiquette à Grayson, et Uno alimente JB à la rotation URENAGE de Grayson! Couvrir, DEUX! Grayson lui lance un regard noir alors qu’il fait reculer JB. Grayson alimente JB au démarrage d’Uno, puis Uno les remet en place. Uno montre ses griffes tandis que Grayson maintient JB en place. Uno CLAWS JB est de retour! L’arbitre réprimande mais Uno s’incline. JB donne un coup de pied et frappe en arrière!

JB essaie de soulever Uno mais Uno lui griffe à nouveau le dos! Uno laisse tomber une jambe, puis traîne JB vers le haut. Uno scoops et claque JB vers le bas puis balise Grayson. Grayson piétine JB sur le tablier puis lance-pierres pour le senton atomico! Couvertures Grayson, DEUX! Les fans se rassemblent pour JB alors que Grayson nargue Marko. JB frappe Grayson mais est jeté dans des boucles. Défaites les balises dans CHOP JB et tournez le bras. Uno atteint pour marquer Grayson, mais JB donne un coup de pied dans la jambe d’Uno. JB se dirige vers son corner mais Uno l’éloigne de Marko. JB donne de plus en plus de coups de pied, mais Uno l’attrape pour un EXPLODER!

Tag à Grayson et Grayson traîne JB pour un rack de torture. JB glisse et pousse Grayson pour ensuite se baisser et courir, LES DOUBLE CROSSBODIES entrent en collision! Grayson et JB sont tous deux en retrait de ce derby de démolition, mais les fans se rallument. JB et Grayson rampent pour leurs coins, hot tags pour Uno et Marko! Les fans explosent mais Uno BOOTS Marko tout de suite! Uno balise Grayson et lui envoie Marko, mais Marko bascule et envoie Grayson dans Uno! Marko s’exécute et utilise Grayson pour renforcer enziguri Uno! Marko utilise ensuite Grayson comme une étape pour POÉSIE EN MOUVEMENT! Grayson arrive mais Marko se soustrait, et Grayson évite de justesse de tomber sur Uno!

Grayson se retourne, Marko esquive mais Uno le fait sortir pour que Grayson l’attrape! Mais Marko transforme cela en un DDT tilt-o-whirl! Uno attrape Marko mais Marko se glisse sous le hot tag Jungle Boy! JB esquive Uno pour ROCK Grayson! Uno entre mais obtient un coude arrière à coude roulant! JB met Uno dans le coin mais Uno met JB sur le tablier. Grayson glisse mais JB saute sur le coup de pied mulet Grayson! JB s’accroche à Uno puis lance des frondes pour s’exécuter. JB brouettes mais Uno nie tout ce qui vient ensuite avec une poussée, seulement pour que JB revienne avec un LARIAT! Les fans sont tonnerre comme JB DIVES et sort les creepers Beaver Boy! JB revient, le pompier porte Uno pour un Samoan Drop! Couvrir, DEUX!

JB fait glisser Uno vers le haut, mais les mâchoires Uno en arrière. Marko et Grayson se joignent à lui et Marko démarre Grayson. JB se remet en place et le fouet duoble des garçons jurassiques. Grayson les entrecroise, puis déclenche des grèves! Grayson ponte JB et fouette Marko, mais le singe JB retourne Marko pour qu’il puisse coiffer Grayson avec des cordes! Marko continue de se déplacer pour utiliser JB comme tabouret-escalier pour MARKO CANNONBALL! JB frappe un ALLEMAND! Marko intercepte Uno mais Uno scoop claque Marko sur la couverture! Uno traîne Grayson pour le taguer alors que les fans déclarent: «C’est génial!» Uno traîne JB mais JB se libère et se déplace dans le dos.

JB saute, mais Uno glisse dans le dos et crie à JB de s’arrêter! Uno ROCKS JB avec un droit! Fireman’s carry, pop up and fold, USHIGOROSHI! Couvrir, DEUX!?! Jungle Boy survit et choque Evil Uno! Les fans sont de nouveau tonitruants pour «A E DUB! A E DUB! »Uno dit à Grayson de monter et ils marquent. Uno amène JB dans le Gory Especial mais JB glisse! JB pousse Uno au coin mais Grayson bondit. Grayson arrive, JB esquive pour marquer Marko! La mule JB donne un coup de pied à Grayson, un rack canadien, mais Grayson glisse et pousse JB dans le poteau!

Marko vole toujours, mais il est pris! Grayson fait surgir Marko pour alimenter la POWERBOMB d’Uno! Uno retourne les tags et Grayson fait apparaître Marko. Grayson donne Marko à Uno pour le Gory Especial, puis Grayson saute en haut. Marko souffre de FATALITY !! Cover, The Dark Order gagne!

Gagnants: The Dark Order, par pinfall

Le Jurassic Express est déraillé par l’Ordre des Ténèbres, ce qui explique peut-être pourquoi tous ceux fatigués de lutter et de perdre devraient les rejoindre. Mais Uno dit à ses Creepers d’ajouter, et les sbires masqués piétinent Marko et JB! Mais voici LUCHASAURUS! Le man-dino ROUNDHOUSES, KNEES et HEADBUTTS! Luchasaurus CHOPS un puis STOMPS un autre! Les Beaver Boys essaient ensuite, mais ils ne suffisent pas à le renverser. Ils esquivent les cordes à linge de Luchasaurus au combo enziguri superkick! Cela titube Luchasaurus, mais il fait des ressorts à main?! TAIL WHIP et ROUNDHOUSE, puis double CHOKE SLAMS! Moonsault debout pour un, mais maintenant Uno et Grayson attaquent!

Les fans huent en battant Luchasaurus à coups de pied, mais voici S C U! Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky manquent d’envie pour Uno et Grayson, mais Uno et Grayson battent en retraite! Jurassic Express a-t-il des alliés dans SoCal Uncensored? Ou est-ce que tout le monde l’Exalté aura les yeux sur #JoinDarkOrder?

Mes pensées:

Un très bon épisode AEW Dark cette semaine, en particulier de la division féminine. Les deux dernières signatures ont eu de superbes projections, et j’ai oublié que Shoko a épinglé Riho à Fight for the Fallen l’année dernière. Riho gagne pour rester forte alors qu’elle se dirige vers sa défense du Championnat du monde féminin AEW pour Dynamite, mais je me demande si une autre rencontre avec Nyla Rose mettra un terme à sa superbe course. Nyla pourrait gagner demain soir et avoir un nouveau concurrent pour Revolution, établissant rapidement un règne solide en tant que seule championne féminine de tous les temps. Shida VS Golden était également un très bon match, et Shida devrait vraiment être le prochain concurrent dans un tel cas.

Le collectif Nightmare étant soudainement mort, il est judicieux de convaincre Luther d’une histoire. Luther VS Havoc devrait être une bonne querelle, surtout si elle devient hardcore, comme il se doit. Et Jurassic Express VS The Dark Order était un très bon événement principal. The Dark Order était définitivement l’équipe qui avait besoin de la victoire pour leur rivalité avec SCU et d’autres cibles. SCU a un match revanche AEW World Tag avec Hangman et Omega pour Dynamite de demain, mais je ne pense pas qu’ils le gagnent. C’est bien, étant donné l’histoire avec The Dark Order. Je pourrais aussi voir les choses devenir une étiquette de 8 ou même 10 hommes si vous jetez Jurassic Express et les Beaver Boys dans les choses.

Mon score: 8,6 / 10